Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру

Популярный женский портал запустил масштабное голосование, призванное раз и навсегда решить проблему мучительного выбора главного аксессуара для гигиены.



Здоровье улыбки начинается с базы, и правильная щетка здесь играет первую скрипку. Клео.ру объявил старт народного рейтинга в категории "Лучшая мануальная (ручная) зубная щетка из синтетических материалов с мягким уровнем жесткости". Редакция решила отойти от субъективных мнений экспертов и доверить выбор тем, кто пользуется этими продуктами каждый день — реальным людям.

Кто претендует на звание лучшего

В шорт-лист голосования попали самые узнаваемые бренды, которые находятся в одной ценовой категории и отобраны на основе данных экспертных ресурсов в сфере ритейла. За народную любовь и признание в этот раз борются девять претендентов:

BIOMED (pink salt);

CURAPROX (CS 1560 Soft);

CURASEPT (daycare eco);

LACALUT (pure);

MONTCAROTTE (Manet);

PRESIDENT (Sensitivе);

R.O.C.S. (Sensitive);

REVYLINE (Sm6000);

SPLAT (Professional ULTRA SENSITIVE Soft).

Зачем нужен рейтинг

Сегодня покупатель часто оказывается в тупике: полки магазинов ломятся от сотен похожих товаров, а интернет переполнен противоречивыми, а порой и накрученными отзывами. Клео.ру ставит перед собой амбициозную цель — создать новый стандарт доверия и культуру осознанного потребления.

Инициатива портала решает три главные проблемы современного шопинга:

Океан выбора. Помогает понять, какие товары действительно качественные, а не просто разрекламированные. Недоверие к отзывам. Исключает манипуляции и накрутки, предоставляя честную картину народных предпочтений. Экономия времени. Больше не нужно часами изучать форумы — достаточно посмотреть на выбор тысяч таких же пользователей.

Как определяется победитель

Система голосования максимально прозрачна. Сделать свой выбор может любой желающий. Итоговый результат формируется путем сложения голосов на сайте Клео.ру и в официальном Telegram-канале издания. Это позволяет получить объективную картину и дать производителям честную обратную связь, а покупателям — надежный ориентир.

Голосование уже началось и продлится ограниченное время. Принять участие и поддержать любимый бренд можно в специальном разделе "Рейтинги" на сайте портала.