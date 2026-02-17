Поклонники юмориста долго гадали, где и когда состоится его следующее выступление после новостей о закрытии границ.

Юмористический мир обсуждает новость о возвращении на сцену одного из самых популярных стендаперов СНГ. После того как стало известно о серьезных ограничениях на работу в РФ, Нурлан Сабуров нашел новый способ встретиться со своими зрителями за пределами страны.

Как сообщает РИА Новости, запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте, который пройдет на одном из самых популярных курортов Таиланда. Площадка на острове Пхукет готова принять около двух тысяч зрителей уже 25 февраля. По имеющейся информации, стоимость билетов на это шоу варьируется от 3 до 20 тысяч рублей. Организаторы мероприятия подчеркивают, что никаких уведомлений об отмене выступления не поступало.

Это выступление станет для артиста первым после официального запрета на въезд в РФ. Судя по всему, Сабуров решил не делать долгих пауз в карьере и переориентировался на зарубежные площадки, где традиционно отдыхает много русскоязычных туристов.

Таиланд станет лишь первой точкой в новом гастрольном графике артиста. В планах юмориста значится расширение географии выступлений на восток. В апреле Сабуров намерен посетить Китай, где у него запланированы концерты в крупнейших мегаполисах — Шанхае и Гуанчжоу.

Напомним, что в начале февраля стало известно о жестком решении правоохранительных органов: Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Причиной такого решения стал целый комплекс претензий. Среди них:

нарушение миграционного законодательства;

критика специальной военной операции;

подозрения в отмывании денежных средств, заработанных в стране, через посредников.

Кроме того, на родине артиста, в Казахстане, Комитет национальной безопасности также инициировал проверку. Поводом послужил видеоролик, в котором комик передает мотоциклы одному из добровольческих подразделений. Несмотря на все сложности и проверки, Нурлан продолжает профессиональную деятельность, выбирая для встреч с публикой нейтральные территории.