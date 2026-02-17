Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу

Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Четверг 19 февраля

Четверг 19 февраля

14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели 12:21Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд
Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу

Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу
2000

Главный праздник весны в этом году обещает удивить даже тех, кто привык к традиционным гуляньям в своем дворе.

Конец февраля 2026 года станет временем, когда старинные традиции переплетутся с современным гастрономическим искусством. Масленица — это не просто повод съесть порцию теста с маслом, а возможность отправиться в настоящее путешествие за вкусами, которые невозможно встретить в обычном городском кафе.

В этом сезоне эксперты по туризму советуют обратить внимание на регионы, где праздник сохранил свой первозданный размах и долю здорового безумия. Но готовы ли вы попробовать угощение, которое на первый взгляд кажется совершенно несъедобным?

Столица блинов и гусиные бои

Если вы ищете классику, то путь лежит в Суздаль или Ярославль. Именно здесь Масленицу празднуют с купеческим размахом: ярмарки, штурм снежных городков и те самые "медвежьи забавы", когда ростовые куклы и ряженые вовлекают в пляс каждого прохожего. В Ярославле, который официально считается столицей праздника, ежегодно пекут гигантские блины, претендующие на рекорды.

Однако главной фишкой этих мест остаются старинные рецепты. Здесь подают блины на опаре, которые томятся в настоящих печах, приобретая неповторимый аромат дыма. В Суздале же к трапезе добавляют зрелищности — знаменитые гусиные бои, посмотреть на которые съезжаются со всей страны. Но если классика кажется вам слишком предсказуемой, стоит повернуть на север, где традиции приобретают суровый оттенок.

Карельский колорит и черные деликатесы

В Карелии Масленицу встречают с нордическим характером. Вместо привычных сладких начинок здесь правят бал дары озер и лесов. Местные повара предлагают туристам попробовать знаменитые "черные блины", в состав которых добавляют чернила каракатицы или активированный уголь для цвета, а внутрь кладут нежнейшее филе форели или икру.

Такой гастрономический шок дополняется катанием на собачьих упряжках по замерзшим озерам. Карельская Масленица — это про суровую красоту и очень сытную еду, которая помогает согреться в февральские морозы. Но даже эти изыски меркнут по сравнению с тем, что готовят для гостей в самом сердце Сибири.

Сибирский размах: блины на лопате и таежный мед

В Сибири праздник превращается в проверку на прочность. Здесь принято устраивать самые массовые гулянья с кулачными боями и прыжками через костер. Главным аттракционом часто становится выпекание блинов на огромных сковородах с помощью настоящих лопат — зрелище, которое неизменно собирает тысячи лайков в соцсетях.

Для тех, кто ценит пользу, сибиряки подготовили особые добавки. Блины здесь подают с кедровыми орехами, диким таежным медом или вареньем из сосновых шишек.

Чтобы вам было проще выбрать направление, мы составили краткий гид по самым интересным локациям:

РегионГлавная особенностьЧто попробовать
ЯрославльГлавная Масленица страныБлины по рецептам XVIII века
КарелияСеверный колоритБлины с форелью и икрой
Владимирская областьГусиные боиСбитень и блины из печи
Сибирь (Алтай)Экстремальные забавыБлины с кедровым медом

Какое бы направление вы ни выбрали, помните, что Масленица в 2026 году — это шанс увидеть Россию с новой, живой и очень вкусной стороны. Главное — успеть забронировать жилье, ведь места в лучших этно-отелях разлетаются быстрее, чем горячие блины на ярмарке. А вы знали, что в одном из регионов существует традиция сжигать не только чучело, но и свои старые обиды, записанные на специальных свитках?

17 февраля 2026, 20:15
Фото: freepik.com
