"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции

Поклонники балерины долгое время обсуждали пугающие подробности ее исчезновения, пока она не вышла на связь с откровенным признанием.



Анастасия Волочкова решила лично пресечь волну слухов, которые начали окружать ее имя. После того как в сети стали обсуждать возможные тяжелые диагнозы, артистка раскрыла правду о своем состоянии и хирургическом вмешательстве, которое ей пришлось перенести в Европе.

Как стало известно из сообщения самой балерины, она перенесла операцию на ноге в немецком госпитале святой Марии, расположенном в городе Мюльхайм. Хирургическое вмешательство проводилось под общим наркозом. Теперь привычный образ жизни звезды сильно изменился: временно ей приходится передвигаться с посторонней помощью.

"Да, это моя плата за успех. Вы хотели видеть меня бедной, серой, убогой, на костылях? Пожалуйста: вот они — костылюшки", — заявила Анастасия.

Она подчеркнула, что прилетела на них прямо из Германии, доверив свое здоровье местным специалистам, которых считает лучшими в своем деле.

Ответ на слухи об онкологии

Главной причиной выхода в эфир стали домыслы фанатов и прессы о серьезных заболеваниях. Волочкова отметила, что в интернете уже начали "слагать легенды" о наличии у нее онкологии. Артистка поспешила успокоить аудиторию: причина операции была исключительно профессиональной и связана с нагрузками на стопы.

Несмотря на сложность процедуры, восстановление идет стахановскими темпами. По словам балерины, немецкие медики были поражены ее выносливостью. В то время как обычные пациенты долго приходят в себя, Анастасия начала активно двигаться уже на вторые сутки.

Вернувшись в свой подмосковный особняк, балерина не упустила возможности ответить недоброжелателям. Ее возмутило, что вместо сочувствия некоторые люди начали злорадствовать из-за ее временной беспомощности.

Звезда напомнила критикам о своих достижениях и достатке, отметив, что даже на костылях она остается хозяйкой роскошного дома. По мнению Волочковой, завистникам стоит больше внимания уделять собственной жизни и оставаться людьми в любой ситуации, а не приписывать другим страшные диагнозы ради хайпа.