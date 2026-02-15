Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог

Сомнолог Павел Кудинов сделал важное заявление о необходимости соблюдения режима сна для людей, относящихся к типам "сов" и "жаворонков".

Эти термины описывают разные хронотипы — совы предпочитают активность в вечернее время, а жаворонки — в утренние часы. Несмотря на различия в пиках активности, Кудинов подчеркнул, что обе группы нуждаются в одинаковом количестве сна — восемь часов.

По словам специалиста, основное различие между совами и жаворонками заключается не в том, когда они ложатся спать, а в их внутреннем биоритме. Жаворонки обычно более продуктивны в первой половине дня, тогда как совы активны позже. Это создает определенные трудности для тех, кто по своей природе является совой, но вынужден вставать рано из-за работы или других обязательств.

Кудинов отметил, что для сов, которым нужно вставать рано, выспаться за пять часов невозможно. Это может привести к хронической усталости и снижению работоспособности.

Врач рекомендует людям, чья активность приходится на вечерние часы, искать работу с более поздним началом — около 10 или 11 утра. Это позволит им адаптировать свой режим сна и бодрствования, что положительно скажется на общем самочувствии и продуктивности.

Кроме того, врач-сомнолог подчеркнул, что правильный режим сна включает не только достаточное количество часов, но и качество этого сна. Он рекомендует создать комфортные условия для отдыха: затемнить комнату, избегать яркого света перед сном и минимизировать использование электронных устройств. Эти простые меры помогут улучшить качество сна как для сов, так и для жаворонков.