Сколько стоит средний букет в День всех влюбленных и какие цветы лучше дарить

14 февраля многие из нас задумываются о том, как порадовать своих любимых.

Один из самых популярных подарков в этот день — это цветы. Как показывает практика, букеты из красных роз остаются на пике популярности. Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова поделилась информацией о средних ценах на цветы ко Дню всех влюбленных в 2026 году.

По словам Сафроновой, средняя стоимость букета из красных роз в Москве составит около 4 тысяч рублей. Это связано с тем, что мужчины чаще выбирают крупные колумбийские розы, которые имеют высокое качество и привлекательный внешний вид.

Однако, учитывая повышенный спрос в преддверии праздника, цены на цветы могут вырасти примерно на 15%. Один цветок обойдется в среднем в 300 рублей, а полноценный букет из девяти роз с добавлением декоративной зелени будет стоить около 4 тысяч рублей.

Для тех, кто ищет более бюджетные варианты, Сафронова отметила мимозу как один из самых доступных цветов. Уже сейчас ее начинают привозить из Абхазии, и одна пушистая ветка будет стоить примерно 100 рублей. Однако флорист предостерегает: мимоза может быстро засохнуть в теплом помещении, поэтому стоит учитывать условия хранения.

Оптимальным вариантом для подарка ко Дню всех влюбленных Сафронова назвала тюльпаны. Эти цветы не только обладают относительно невысокой ценой, но и могут сохранять свежесть до недели. Простой тюльпан обойдется в пределах 50–70 рублей, в то время как сортовые варианты с бахромой или попугайные тюльпаны будут стоить от 200 до 250 рублей. Флорист советует выбирать слегка зеленоватые бутоны, так как они будут продолжать развиваться в вазе, увеличиваясь в размере и насыщаясь цветом.