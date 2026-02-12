Барановская больно уколола Аршавина после вынесенного судом решения

Телеведущая Юлия Барановская сделала смелое заявление о финансовом успехе своего бывшего супруга – футболиста Андрея Аршавина.

В новом выпуске "Пожалуйста, не рассказывай" она заявила, что именно с началом их отношений Аршавин начал зарабатывать значительно больше. "У меня был небедный парень. Неплохо зарабатывал, кстати, но только когда меня встретил, потому что до этого как-то нет", — бесцеремонно заявила Юлия.

Это высказывание мгновенно вызвало бурю обсуждений в социальных сетях и прессе. Многие поклонники Аршавина и светские обозреватели начали анализировать, насколько обоснованны слова Барановской.

Действительно ли она сыграла ключевую роль в его успехе? Или же это всего лишь попытка привлечь внимание к своей персоне? Стоит отметить, что Аршавин всегда был талантливым игроком, а его достижения на футбольном поле трудно приписать кому-то другому.

При этом ситуация между бывшими супругами усложняется. Недавно Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск Аршавина о снижении алиментов на содержание их троих детей. Это решение стало неожиданным для многих, поскольку ранее Барановская активно говорила о значении финансовой поддержки со стороны отца.

Не так давно Юлия вместе с детьми оказалась в Антарктике на судне, где их застал мощный шторм. Группа была вынуждена укрыться в одной из бухт, а судно надежно пришвартовали в ожидании улучшения погодных условий.