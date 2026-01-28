Галкин* оставил Пугачеву одну и увез детей: стали известны причины

Пока Примадонна в одиночестве находится на Кипре, ее муж вместе с сыном и дочерью отправился на элитный горнолыжный курорт.



Семья Аллы Пугачевой уже более трех лет живет за границей. После недолгого пребывания в Израиле звездное семейство окончательно обосновалось на Кипре. Однако, судя по всему, такой образ жизни вносит свои коррективы в привычный семейный уклад. Пока Примадонна предпочитает уединение, ее муж и дети ведут куда более активную жизнь.

Пугачева осталась одна на вилле

Исполнительница хита "Айсберг" в последнее время редко покидает свою кипрскую виллу. О путешествиях и вовсе не идет речи: еще несколько лет назад врачи настоятельно рекомендовали Алле Борисовне избегать перелетов и резкой смены климата из-за проблем с сердцем.

Именно по этой причине певица часто остается дома одна, пока ее муж, признанный в России иноагентом Максим Галкин*, вместе с детьми отправляется в очередную поездку. Так случилось и на этот раз.

Куршевель без мамы

Алла Борисовна отказалась ехать на знаменитый горнолыжный курорт Куршевель. Поэтому Максим Галкин* увез детей — сына Гарри и дочь Лизу — во Францию. Уже несколько дней шоумен делится в соцсетях кадрами с заснеженных склонов, показывая, как его наследники осваивают лыжи.

