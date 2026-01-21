"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену

Примадонна российской эстрады, похоже, готова снова выйти на сцену, но условия ее возвращения оказались весьма неожиданными.



Новость о возможном возвращении Аллы Пугачевой на большую сцену уже давно будоражит умы ее поклонников. И, кажется, лед тронулся. По данным Telegram-канала Mash, певица действительно готовится прервать свое долгое молчание, однако выступит она далеко не для всех и не везде.

Возвращение для избранных

Как сообщают источники, Алла Борисовна не планирует масштабных гастрольных туров или сольных концертов на стадионах. Ее возвращение будет носить куда более камерный и эксклюзивный характер.

Речь идет о частных выступлениях для обеспеченных заказчиков. Говоря проще — о корпоративах и "квартирниках", но только за пределами Российской Федерации.

Сообщается, что до начала лета Примадонна не рассматривает никаких предложений, так как полностью сосредоточена на себе и семейных делах. Однако она неформально дала понять, что летом готова рассмотреть варианты, намекнув на "величайший камбэк".

Почему сорвались прошлые выступления?

Оказывается, это уже не первая попытка организовать возвращение певицы. По информации того же источника, в 2024 году у Пугачевой уже были серьезные договоренности с крупными заказчиками на проведение выступлений.

Однако в последний момент певица отказалась от этих планов. Причин было две:

Риск медийного шума. Пугачева опасалась негативной реакции в прессе и социальных сетях, которая могла бы сопровождать ее концерты. Проблемы с музыкантами. Возникли сложности с формированием коллектива для живых выступлений.

Судя по всему, новый формат "закрытых" вечеринок призван решить именно эти проблемы, минимизировав публичное внимание.

Чем сейчас занята Примадонна?

Последние годы Алла Пугачева проживает на Кипре. Вопреки слухам о полном отходе от дел, она не сидела без дела. Сообщается, что все это время артистка активно работала над новым музыкальным материалом: записывала песни для концертных репертуаров и готовила новую программу. Поклонникам остается лишь ждать лета, чтобы увидеть, состоится ли обещанное возвращение легенды на сцену.