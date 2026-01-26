"Снести в ближайший месяц": решена судьба недвижимости уехавшей Пугачевой

Над имуществом Аллы Пугачевой нависла угроза сноса. Речь идет о личном пирсе певицы в подмосковном Солнечногорске.

По данным телеграм-канала Mash, власти выдали постановление: в течение месяца необходимо устранить выявленные нарушения, иначе конструкция будет демонтирована. "Снести в ближайший месяц", — цитируют специалистов Росприроднадзора журналисты.

Проблемы начались после проведенной проверки. В ходе инспекции были обнаружены серьезные нарушения, касающиеся отсутствия необходимых документов на пирс. В частности, у певицы не оказалось регистрации, сертификатов безопасности и аккредитации для швартовки. Это означает, что пирс не только функционирует без надлежащих разрешений, но и создает препятствия для государственного управления водными ресурсами.

Власти дали Алле Борисовне 30 дней для того, чтобы самостоятельно снести конструкцию. Если она не выполнит это требование, ей грозят штрафы за незаконный захват водной территории, а также возможный принудительный демонтаж через суд.

Наиболее серьезным последствием может стать экологическая экспертиза, которая может выявить вред, причиненный природе. В таком случае сумма взыскания может достигнуть нескольких миллионов рублей.

Ситуация осложняется тем, что материалы проверки уже переданы в Генпрокуратуру. Это говорит о том, что дело принимает более серьезный оборот. Не исключено, что дальнейшие действия властей будут зависеть от результатов проверки и мнения экологов.

Находясь за пределами России, Примадонна, вероятно, не ожидала, что ее "тихая гавань" станет объектом такого внимания со стороны государственных структур. В последние годы певица активно занимается своей карьерой за границей и редко появляется на родине.