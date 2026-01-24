Терапевт раскрыла 5 научно доказанных способов повысить уровень счастья

Счастье – состояние, к которому так или иначе стремится каждый из нас.

По мнению врача-терапевта и нутрициолога Ирины Тюриной, счастье — это не просто мимолетная эмоция, а сложный биохимический процесс, в котором участвуют нейромедиаторы, такие как дофамин, серотонин, эндорфины и окситоцин. Специаилист поделилась пятью научно обоснованными способами повысить уровень счастья.

Первый способ — это утренние ритуалы. Как утверждает Тюрина, начало дня играет ключевую роль в формировании нашего эмоционального состояния. Если ваше утро начинается с негативных новостей или спешки, уровень кортизола (гормона стресса) может резко возрасти, что затрудняет выработку "гормонов счастья". Вместо этого врач рекомендует начинать утро с приятных моментов: послушать легкую музыку, выпить чашку чая или кофе и насладиться утренним светом.

Второй способ заключается в физической активности. Даже короткая 15-минутная прогулка на свежем воздухе может значительно улучшить ваше настроение. Физическая активность способствует выработке эндорфинов — "гормонов радости", которые помогают справляться со стрессом и повышают общее состояние счастья.

Третий способ — это искренний смех. Смех не только улучшает настроение, но и способствует выработке серотонина. Важно находить поводы для смеха в повседневной жизни: смотрите комедии, общайтесь с веселыми людьми или просто шутите с друзьями.

Четвертый способ — благодарность. Ведение дневника благодарности, где вы записываете три вещи, за которые вы благодарны каждый день, может значительно повысить уровень счастья.

Наконец, пятый способ — общение с близкими людьми. Уделяйте время своим близким, общайтесь и проводите время вместе — это поможет укрепить ваши отношения и улучшить общее самочувствие.