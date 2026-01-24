Орлова сделала резкое заявление на фоне слухов об отъезде с дочерью из России

Ольга Орлова прокомментировала слухи о своем возможном отъезде из России.

В своем телеграм-канале телеведущая и певица резко отреагировала на сообщения, которые появились в некоторых СМИ, назвав их "желтой прессой". По словам Ольги, подобные спекуляции не имеют под собой оснований и лишь разжигают ненужные слухи.

В публикации Орлова поделилась скриншотами статей, в которых утверждается, что она якобы покинула страну вместе с дочерью на фоне новостей о разводе. "Желтая пресса никогда не краснеет. У меня на такие вещи уже иммунитет, но удивили", — написала телеведущая. Она отметила, что подобные слухи имеют мало общего с реальностью и лишь служат для создания сенсаций.

Чтобы развеять сомнения и подтвердить свое текущее местоположение, Ольга выложила в социальных сетях видео с отдыха за границей. На роликах можно увидеть ее мужа — это также работает в пользу опровержения слухов о разрыве отношений с избранником.

Напомним, ранее Ольга Орлова выступила в защиту народной артистки России Ларисы Долиной, которая оказалась в центре скандала из-за инцидента с квартирой. Экс-солистка "Блестящих" назвала критику в адрес певицы травлей и призвала общественность быть более внимательной к чувствам артистов.