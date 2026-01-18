Диетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт

В зимний период наше здоровье подвергается дополнительным испытаниям из-за холодов и недостатка солнечного света. По этой причине важно уделять особое внимание питанию.

Диетолог Сара Вивес назвала лосось самым важным продуктом для поддержания здоровья в это время года. По ее словам, польза этой рыбы многогранна и особенно актуальна в условиях зимнего сезона.

Первое, на что обратила внимание Вивес, это содержание омега-3 жирных кислот в лососе. Полезные вещества играют ключевую роль в улучшении работы иммунной системы, способствуя снижению воспалительных процессов в организме.

В условиях зимней погоды, когда вероятность простудных заболеваний возрастает, омега-3 становятся незаменимыми помощниками в борьбе с инфекциями. Исследования показали, что регулярное употребление рыбы, богатой этими кислотами, может значительно снизить риск заболеваний и укрепить защитные функции организма.

Кроме того, лосось является отличным источником витамина В12. Этот витамин необходим для нормального функционирования нервной системы и образования красных кровяных клеток.

Дефицит витамина В12 может привести к чувству усталости и нехватке энергии, что особенно проблематично в зимний период, когда многие испытывают упадок сил и зимнюю хандру. Включение лосося в рацион поможет восполнить этот дефицит и поддержать уровень энергии на должном уровне.

Не менее важным является содержание витамина D в лососе. В зимнее время, когда солнечного света становится меньше, организму сложно синтезировать этот витамин самостоятельно. Витамин D играет важную роль в поддержании крепости костей и зубов, а также способствует нормальному функционированию иммунной системы. Употребление лосося может помочь компенсировать нехватку этого витамина и обеспечить организм необходимыми веществами.

Еще одним полезным свойством лосося является его способность помогать контролировать аппетит. Благодаря высокому содержанию полноценного белка, эта рыба способствует чувству насыщения и помогает избежать переедания.