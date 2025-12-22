Отменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми

Вся светская Москва замерла в ожидании пышной свадьбы Григория Лепса и его юной избранницы. Но вместо марша Мендельсона прозвучал тревожный звонок.



Накануне состоялось традиционное шоу "Рождество с Григорием Лепсом", на время которого артист воссоединился с бывшей женой и детьми. Как сообщает корреспондент "СтарХита", среди знаменитых гостей были замечены трое детей певца — Ева, Николь и Иван, а также их мать, бывшая жена Лепса Анна Шаплыкова. Именно их Григорий Лепс распорядился разместить за центральным столом, расположенным непосредственно у сцены. Такое расположение обеспечивало лучший обзор на выступление.

Возлюбленная артиста, 19-летняя Аврора Киба, вместе со своей мамой Татьяной, находилась за другим столом в зале. Сама Аврора опубликовала в своем личном блоге фото и видео с мероприятия, в том числе снимок стола с напитками, который подписала строчкой из песни Лепса: "Только рюмка водки на столе".

Ранее Григорий Лепс заявлял о своем намерении жениться на Авроре Кибе и устроить пышное торжество на несколько сотен гостей. Однако сама девушка в одном из комментариев отметила, что свадьба пока не планируется.

"Мы не знаем, что будет, поэтому нельзя что-то об этом утверждать", — сказала она.



Также в прессе появлялась информация о том, что во время недавних проблем со здоровьем артиста за ним ухаживала бывшая жена Анна, которая специально для этого прилетела из Италии. По данным инсайдеров, это сблизило бывших супругов, что могло повлиять на отношения Лепса с его нынешней избранницей. Официальных комментариев по этому поводу от самого артиста или его представителей не поступало.