"Было бы нечестно": продюсер разболтал, появится ли Лариса Долина в новогоднем фильме

Участие певицы Ларисы Долиной в новогодних телепроектах оставалось под вопросом на фоне громкого общественного скандала.



На премьере новогодней комедии "Невероятные приключения Шурика" в Екатеринбурге креативный продюсер проекта Андрей Шелков ответил на вопрос, почему певицу Ларису Долину не убрали из финальной версии фильма, несмотря на скандал вокруг ее имени. Его слова приводит "Комсомольская правда".

По словам продюсера, это решение было принято из уважения к работе большой съемочной группы, которая трудилась над созданием музыкального номера с участием артистки.

"Мы долго обсуждали, как нам поступить. И для себя отметили: над клипом работала большая команда – сжечь этот эпизод было бы нечестно. Теперь это исторический альманах о событиях 2025 года", — заявил Андрей Шелков.

Он добавил, что, по его мнению, фильмы могут служить отражением эпохи и событий, происходящих в стране в определенный период времени. Таким образом, эпизод с Ларисой Долиной был сохранен в картине как часть творческого замысла и результат труда многих людей.

Напомним, Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания после судебного разбирательства, связанного с продажей ее московской квартиры. Изначально суд встал на сторону певицы, признав сделку недействительной, но позже это решение было пересмотрено Верховным судом РФ в пользу покупательницы Полины Лурье. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.