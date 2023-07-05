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Среда 5 июля

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"Симпатичен": Дана Борисова о связи с экс-мужем Булановой

"Симпатичен": Дана Борисова о связи с экс-мужем Булановой
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Телеведущая Дана Борисова рассказала, что бывший супруг певицы Татьяны Булановой ей очень понравился.

Недавно Дана Борисова отметила 47-летие. Она собрала друзей, чтобы провести день рождения в торжественной обстановке. Любимого человека телеведущей, к сожалению, рядом не оказалось, поскольку его нет. Уже пять лет звезда шоу "Армейский магазин" одинока.

По словам Борисовой, не так давно ей оказывал знаки внимания бывший муж Татьяны Булановой – 47-летний Владислав Романов. Телеведущая и спортсмен познакомились на совместной съемке, после чего активно переписывались в социальных сетях. "Он мне симпатичен был", – призналась звезда экрана.

Но романтических отношений не было. Вскоре Романов представил публике свою новую возлюбленную, которой оказалась бизнесвумен из Санкт-Петербурга. Дана хоть и осознала, что стала жертвой своих иллюзий, демонстрировать досаду она не стала, поскольку уже не в первый раз разочаровывается в любви.

Сегодня Дана Борисова сосредоточена на воспитании дочери, а также совершенствовании себя. Она даже начала осваивать танцы на пилоне, чтобы чувствовать себя более сексуальной. "Меня девчонки научили какие-то легкие па. Так, чисто поизображать секс, конечно, могу", – цитирует забравшуюся на шест телезвезду Пятый канал.

5 июля 2023, 15:49
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дана Борисова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com

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