Превзошли российский шоу-бизнес: молодежь устроила концерт на улице

Юные таланты попали в объектив "Дни.ру".



Музыка малых народов России выходит за рамки вокально-инструментального творчества. Это искусство, пропитанное исторической памятью, палитрой менталитета и этнокультурными традициями населения.

29 июня в центре Элисты прошло яркое публичное мероприятие. Молодежный оркестр Калмыкии провел концерт, наполнив уличное пространство живой музыкой. Многие песни прозвучали на национальном языке под аккомпанемент народных калмыцких инструментов, в числе которых домбра и саратовская гармонь.

Возле "Пагоды семи дней" на площади Ленина, где юные артисты создали импровизированную сцену, столпились и местные жители, и гости города. Музыкантов окружили с разных сторон — публика танцевала, делилась улыбками и не скупилась на аплодисменты.

Управлял ходом мероприятия художественный руководитель коллектива Савр Катаев. Он с радостью объявил, что молодежный оркестр Калмыкии в этом году отмечает юбилей. Команда молодых исполнителей функционирует уже пять лет, способствуя процветанию национального музыкального искусства России.

В репертуаре артистов не только музыка в фольклорном стиле. Они исполняют песни в жанрах "поп", "рок", удачно перепевают известные хиты современности.

Участники молодежного оркестра Калмыкии превзошли российский шоу-бизнес сразу по нескольким пунктам. Они смогли привлечь публику и доставить ей удовольствие, занимаясь любимым делом в гармонии друг с другом. В их атмосферном музыкальном пространстве пела душа целого народа.

Юные артисты прекрасно обошлись без вычурных нарядов в перьях, райдера на десять страниц, не говоря уже о фонограмме, которой так часто любят пользоваться звезды российской эстрады. Возможно, в будущем эти юные таланты выйдут на большую сцену и займут в отечественном шоу-бизнесе заслуженное место.