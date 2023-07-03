Как изменилась внучка Гурченко Тесты Моника Белуччи о новом романе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой Бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем Бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисеГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе

Лента новостей

Понедельник 3 июля

20:40Был пьян: актеру из "Короля и Шута" вынесли приговор за нападение в аэропорту 20:20Большие проблемы: врач о шансах Дроздова на выздоровление после перелома 8 ребер 20:00Лютый страх: что происходит с телом Барановской после встречи со змеей 19:40"Я постоянно плакала": мысль о смерти двоих детей сводила с ума Арбенину 19:2069-летняя Успенская идет на риск ради вечной молодости 19:00Эстетика национальной культуры: от вкуса и запаха к звуку и ритму 18:40Застройщики из Питера осваивают столицу 18:20"Наше национальное достояние": Екатерина Гусева назвала величайшую артистку России 18:00Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июля 17:40"Покойся с миром в вечном раю": внук Роберта Де Ниро скончался в возрасте 19 лет 17:20"Всегда на одной волне": Дочь Заворотнюк показала забавное видео с собакой 17:00Почему мужчины изменяют своим любимым? 16:40Гороскоп на неделю с 3 по 7 июля 2023 года 16:20"Снова эксклюзивно наш": Сергей Светлаков возвращается к работе на ТНТ 16:00В Москве после ДТП с КамАЗом на дорогу вылился бетон 15:40Какие долги переходят по наследству вместе с недвижимостью: объяснил нотариус 15:20"Вся переделанная": россияне обвинили "Мисс Москву – 2023" в пластике 15:00"Огребет по полной программе": Воля приревновал Утяшеву к известному певцу 14:40Хирург честно рассказал о пластике Филиппа Киркорова 14:20Дочь Успенской показала стройную фигуру в купальнике 14:00"Взрослая женщина!": Лолиту обругали из-за неприличного поведения на сцене 13:40Суд обязал сына Иосифа Кобзона выплатить миллионы 13:20Ляйсан Утяшева в тугом корсете подчеркнула свои достоинства 13:00Как солистка Artik & Asti справилась с травлей в школе 12:43Лариса Долина спела дуэтом с внучкой Александрой 12:20Оставила тут дачу и квартиру: вдова Этуша покинула Москву 12:00Отключили от аппарата ИВЛ: Появились свежие данные о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова 11:40В 55% вторичных квартир нет ремонта 11:20"Так на Решетову похожа": Алсу вышла в свет вся в черном после слухов о разводе 10:40Эксперты объяснили популярность перегородок из гипсокартона 10:20"Его боятся до сих пор": Волкову внесли в "черный" список из-за покойного Лимонова 10:00"Расписан каждый час": Лидию Федосееву-Шукшину перевели в реабилитационный центр 09:40"Ехал, как на казнь": Лужина оправдалась за отправленного в интернат сына 09:40Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку 09:20Россияне рассматривают недвижимость как источник дохода к пенсии 09:00"Счастье любит тишину": Прилучного и Брутян раскритиковали из-за публичной демонстрации чувств 08:20Реакцию подопытной шимпанзе на реальный мир сняли на видео 08:00Врач рассказал о методе спасения кожи от солнечных ожогов 06:40Как воспитать счастливого ребенка 04:24Топ 3 операции, которыми часто недовольны пациенты 02:27Кто такие медиаторы и как они спасают браки в России 00:13Как сделать образ эффектным с помощью аксессуаров? 22:08Психолог посоветовал семейным парам отдыхать раздельно 20:135 типов мужчин, с которыми не лучше не строить отношения 18:13Николай Дроздов поделился трудностями после тяжелой травмы: Не могу полноценно дышать 17:27Диана Гурцкая провела 40 дней на кладбище после смерти мужа 16:22"Из-за состояния здоровья": куда пропал Борис Корчевников 13:44"Как будто беременная": Анна Семенович раскритиковали за фото в купальнике 13:16Дочь Любови Полищук откровенно рассказала об отношениях с братом Алексеем Макаровым 10:42"Я стала старой": Регина Тодоренко не смогла сдержать слез
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Я постоянно плакала": мысль о смерти двоих детей сводила с ума Арбенину

"Я постоянно плакала": мысль о смерти двоих детей сводила с ума Арбенину
247

8 июля Диане Арбениной исполнится 49 лет. Но певица, как говорит, даже в эти годы не против снова стать мамой.

4 февраля 2010 года в американской клинике в возрасте 35 лет Диана Арбенина родила двойняшек: сына Артема и дочь Марту. Отцом детей, по словам певицы, стал американский бизнесмен с русскими корнями.

"Когда я их родила, у меня случился первый слом женской психики – скакали гормоны, я постоянно плакала, – призналась певица. – Мне каждую секунду казалось, что детей не станет, что они просто умрут. Я сходила с ума!"

Арбенина признается, что не исключает возможности снова стать мамой. "У меня уже есть двое детей, но я хотела бы родить еще. – признается она. – И я до сих пор могу рожать – фертильность (способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство – Прим. ред.) еще есть. Наверное, просто хочу своих детей заместить, потому что однажды они уйдут, уедут в колледж. И я не то чтобы хочу третьего или четвертого ребенка, а просто пытаюсь заполнить эту пустоту".

В этой связи артистка считает крайне важным уметь отпускать от себя ребенка, иначе есть риск его поломать. "Важно уметь отдавать ребенка миру – пусть даже грязному, жестокому, несовершенному, опасному" – пояснила певица.

3 июля 2023, 19:40
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Газета "Метро"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Нежное фото Арбениной и Лазарева

Жасмин и Дмитрий Колдун.
Натали, Вячеслав Добрынин и Мария Воронова.
Певица Ани Лорак.
Певица Глюк`Oza.
Певица Нюша.
Егор Крид, Полина гагарина, DJ Smash.
Певица Лариса Долина.
Певец Александр Буйнов.
Юрий Антонов и Валерия.
Певица Юлианна Караулова.
Певец Дмитрий Маликов.
Сергей Лазарев и Диана Арбенина.
Ведущие шоу Валдис Пельш, Анастасия Макеева, Яна Кошкина и Дмитрий Хрусталев.

По теме

Брак ради прописки, отношения с Сургановой, дети от тайного отца: как живет Диана Арбенина

Был пьян: актеру из "Короля и Шута" вынесли приговор за нападение в аэропорту

Был пьян: актеру из "Короля и Шута" вынесли приговор за нападение в аэропорту
Актер Антон Падерин, сыгравший одну из ролей в сериале "Король и Шут", осужден. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила об оглашенном приговоре Антону Падерину.

Большие проблемы: врач о шансах Дроздова на выздоровление после перелома 8 ребер

Большие проблемы: врач о шансах Дроздова на выздоровление после перелома 8 ребер
86-летний ученый и телеведущий Николай Дроздов страдает от последствий тяжелого перелома. Полгода назад Николай Дроздов получил серьезнейшую травму.

Лютый страх: что происходит с телом Барановской после встречи со змеей

Лютый страх: что происходит с телом Барановской после встречи со змеей
В телеграм-канале ведущей появились волнительные подробности. Звезда российского телевидения поделилась с подписчиками достаточно личной информацией.

69-летняя Успенская идет на риск ради вечной молодости

69-летняя Успенская идет на риск ради вечной молодости
Чтобы выглядеть свежо и красиво, звезда играет с огнем. Певица Любовь Успенская в очередной раз стала объектом обсуждения.

"Наше национальное достояние": Екатерина Гусева назвала величайшую артистку России

"Наше национальное достояние": Екатерина Гусева назвала величайшую артистку России
Заслуженная артистка России Екатерина Гусева довела до слез своего кумира. Карьера Екатерины Гусевой началась в конце 90-х.

Выбор читателей

03/07ПндНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку 02/07ВскДочь Любови Полищук откровенно рассказала об отношениях с братом Алексеем Макаровым 02/07Вск"Из-за состояния здоровья": куда пропал Борис Корчевников 02/07ВскДиана Гурцкая провела 40 дней на кладбище после смерти мужа 02/07Вск"Как будто беременная": Анна Семенович раскритиковали за фото в купальнике 02/07ВскСемейный выход: Появившаяся на публике Джоли с детьми удивила внешним видом