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Шоу-бизнес
Брак ради прописки, отношения с Сургановой, дети от тайного отца: как живет Диана Арбенина

Брак ради прописки, отношения с Сургановой, дети от тайного отца: как живет Диана Арбенина

Вокруг имени и личной жизни лидера группы "Ночные снайперы" давно ходят разные слухи. Многим поклонникам Дианы Арбениной не дает покоя, что исполнительница была замужем всего один раз, да и то фиктивно, а детей родила от мужчины, имени которого не называет.
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Диана Кулаченко (Кулаченко – девичья фамилия Арбениной) появилась на свет в 1974 году. Уже подростком будущая исполнительница начала писать свои первые песни, которые позже стали хитами, а в 19 лет познакомилась со Светланой Сургановой. Девушки начали выступать вместе даже раньше, чем их дуэт получил название "Ночные снайперы", а в 1998 году выпустили свой первый альбом и зазвучали на радиостанциях.

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Знаменитой Диана Кулаченко стала под фамилией своего единственного супруга – лидера группы "Зимовье зверей" Константина Арбенина. Музыканты расписались в 1993 году и недолго состояли в браке. Кто-то считал их братом и сестрой, но лишь немногие знали, что союз был фиктивным и регистрировался только ради прописки Дианы. Исполнительница не стала менять звучную фамилию и вскоре, как ей и говорил Константин, прославила ее на всю страну.

В конце 90-х в группе появились барабанщик и бас-гитарист. Публика была в восторге от нового звучания, а популярность коллектива росла с каждым концертом и новым хитом. В один момент многие поклонники начали подозревать, что Арбенину и Сурганову связывают не только дружеские отношения, но и нечто большее. Поведение исполнительниц на сцене говорило само за себя, а дополнительным поводом для слухов был их своеобразный стиль. Однако в 2002 году Светлана неожиданно покинула группу.

Диана Арбенина объясняла, что сама попросила подругу уйти из коллектива. По ее словам, их музыкальные предпочтения стали слишком разными. Однако неугомонные поклонники то и дело выдвигали свои версии событий. Некоторые считали, что девушки просто поссорились и расстались, а другие предполагали, что исполнительницы пошли разными дорогами якобы из-за измены Сургановой. Как бы там ни было, артистки смогли сохранить дружеские отношения, а в 2018 году даже выступили вместе в честь 25-летия "Ночных снайперов".

Казалось, после таких перемен в составе группы Арбенина уже не сможет шокировать поклонников еще больше. Однако в 2010 году лидер коллектива родила двойняшек Артема и Марту в одной из американских клиник. Некоторые предположили, что Диана прибегла к ЭКО или воспользовалась услугами суррогатной матери, однако рокерша развеяла сомнения. По ее словам, отцом наследников является хирург, с которым она познакомилась в США. Его имя исполнительница до сих пор не раскрыла.

Сейчас Диана Арбенина одна воспитывает детей, которым исполнилось уже 12 лет. Артем и Марта не раз интересовались отцом, однако до знакомства дело пока не дошло. Артистка считает, что время для встречи пока не пришло, но старается честно отвечать на вопросы наследников.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2022, 14:19 Источник: Anews.com ✓ Надежный источник
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