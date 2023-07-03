"Ехал, как на казнь": Лужина оправдалась за отправленного в интернат сына

Детям знаменитых родителей приходится непросто. Мало что их постоянно сравнивают, ждут от них чего-то особенно, так еще и надо мириться с тем, что мать или отец то на съемках, то на гастролях. О том, как решила эту проблему Лариса Лужина, она рассказала корреспонденту "Дни.ру" на кинофестивале "Кабардино-Балкария-2023" в Нальчике.

"Мой сын Павел три года жил в интернате, учился там до третьего класса, – призналась звезда фильма "Вертикаль". – Никаких упреков в мой адрес не было, но ему там было тяжело, знаю точно. Хотя и приезжал на каждые выходные домой, но понедельник ненавидел, поскольку ехал назад в интернет, как на казнь".

Отдала же сына в интернат актриса вынуждено. "В тот момент я после семи лет брака развелась с его отцом (кинооператором Валерием Шуваловым – Прим. ред.) и вышла замуж снова (за сценариста Владимира Гусакова – Прим. ред.), – вспоминает она. – Пашке было тогда шесть лет, и родные не хотели, чтобы мальчик рос с каким-то чужим мужчиной, ревностно к этому относились. К тому же я все время уезжала, а он должен был оставаться с моим новым, уже третьим, по счету мужем. И поэтому решила его отдать в интернат, где учился и сын Татьяны Самойловой, и дочь Юрия Визбора. Хотя Володя, мой новый муж, к Пашке хорошо относился, привык к нему".

Сын, пережив все это, решил в итоге не идти в актеры. Он – звукорежиссер киностудии "Мосфильм", работал с Шахназаровым и Говорухиным. А про съемки с детства и слышать не мог.