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Понедельник 3 июля

10:00"Расписан каждый час": Лидию Федосееву-Шукшину перевели в реабилитационный центр 09:40"Ехал, как на казнь": Лужина оправдалась за отправленного в интернат сына 09:40Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку 09:20Россияне рассматривают недвижимость как источник дохода к пенсии 09:00"Счастье любит тишину": Прилучного и Брутян раскритиковали из-за публичной демонстрации чувств 08:20Реакцию подопытной шимпанзе на реальный мир сняли на видео 08:00Врач рассказал о методе спасения кожи от солнечных ожогов 06:40Как воспитать счастливого ребенка 04:24Топ 3 операции, которыми часто недовольны пациенты 02:27Кто такие медиаторы и как они спасают браки в России 00:13Как сделать образ эффектным с помощью аксессуаров? 22:08Психолог посоветовал семейным парам отдыхать раздельно 20:135 типов мужчин, с которыми не лучше не строить отношения 18:13Николай Дроздов поделился трудностями после тяжелой травмы: Не могу полноценно дышать 17:27Диана Гурцкая провела 40 дней на кладбище после смерти мужа 16:22"Из-за состояния здоровья": куда пропал Борис Корчевников 13:44"Как будто беременная": Анна Семенович раскритиковали за фото в купальнике 13:16Дочь Любови Полищук откровенно рассказала об отношениях с братом Алексеем Макаровым 10:42"Я стала старой": Регина Тодоренко не смогла сдержать слез 08:05Anti-age терапия: 5 биохаков для того, чтобы выглядеть моложе 06:12Очевидцы сняли на видео редкое природное явление 04:20Семейный выход: Появившаяся на публике Джоли с детьми удивила внешним видом 02:42Стадо коров одержало победу над тигром (Видео) 00:23Почему многие не могут начать? Синдром самозванца или ложное представление о своей жизни 00:00"Ростовская подкова": названо новое чудо света в трех часах езды от Москвы 22:34Офтальмолог дал совет по подбору солнцезащитных очков и линз 20:18Слава, Киркоров, Климова: кто из звезд шоу-бизнеса имеет цыганские корни 19:52Бузова обратилась к потенциальным ухажерам во время тренировки 18:24Пластический хирург оценил внешность изменившейся Пугачевой 17:17Филиппа Киркорова втянули в скандал на модном показе 16:38Сияет ярче бриллиантов: Светлана Ходченкова восхитила своим образом 16:31Бородина с иронией ответила на вопрос о замужестве и смене фамилии 15:50Тайны семейной жизни Даны Борисовой: почему она не может забыть бывшего 15:07Новый тренд от Лолиты: как достичь идеальной внешности без пластики 14:00Ужасные условия: Татьяна Васильева рассказала о жизни внуков в Германии 12:40Полина Гагарина раскрыла правду о своем женатом бойфренде 11:13Сябитова рассказала о способе найти свою любовь без помощи сайтов для знакомств 10:44Басков влюбился в загадочную брюнетку 08:43"Наводит на мысли о пластике": Хирург оценил изменения во внешности Пугачевой 06:30"Сделали еще популярнее": почему Высоцкая хранит молчание после критики 04:48В каких городах больше всего апартаментов 02:25В 36% новостройках Москвы потолки выше 3 м 00:13Как избавиться от изжоги в домашних условиях? Действенные методы 22:20Известный блогер высмеял увлечение Лолитой новым течением Виктории Бони 22:00Ксения Бородина колко высказалась в адрес Ольги Орловой 20:40Матери Наташи Королевой сосватали отца Филиппа Киркорова 20:20Умер оскароносный актер Алан Аркин 19:43Тодоренко поделилась историей о схватках во время родов 19:20Всплыли подробности семейной жизни выпавшего из окна сына Ефремова 18:20Жена Прилучного рассказала о проблемах со здоровьем
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"Ехал, как на казнь": Лужина оправдалась за отправленного в интернат сына

"Ехал, как на казнь": Лужина оправдалась за отправленного в интернат сына
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Детям знаменитых родителей приходится непросто. Мало что их постоянно сравнивают, ждут от них чего-то особенно, так еще и надо мириться с тем, что мать или отец то на съемках, то на гастролях. О том, как решила эту проблему Лариса Лужина, она рассказала корреспонденту "Дни.ру" на кинофестивале "Кабардино-Балкария-2023" в Нальчике.

"Мой сын Павел три года жил в интернате, учился там до третьего класса, – призналась звезда фильма "Вертикаль". – Никаких упреков в мой адрес не было, но ему там было тяжело, знаю точно. Хотя и приезжал на каждые выходные домой, но понедельник ненавидел, поскольку ехал назад в интернет, как на казнь".

Фото: Дни.ру

Отдала же сына в интернат актриса вынуждено. "В тот момент я после семи лет брака развелась с его отцом (кинооператором Валерием Шуваловым – Прим. ред.) и вышла замуж снова (за сценариста Владимира Гусакова – Прим. ред.), – вспоминает она. – Пашке было тогда шесть лет, и родные не хотели, чтобы мальчик рос с каким-то чужим мужчиной, ревностно к этому относились. К тому же я все время уезжала, а он должен был оставаться с моим новым, уже третьим, по счету мужем. И поэтому решила его отдать в интернат, где учился и сын Татьяны Самойловой, и дочь Юрия Визбора. Хотя Володя, мой новый муж, к Пашке хорошо относился, привык к нему".

C Сергеем Новожиловыи. Фото: Дни.ру

Сын, пережив все это, решил в итоге не идти в актеры. Он – звукорежиссер киностудии "Мосфильм", работал с Шахназаровым и Говорухиным. А про съемки с детства и слышать не мог.

3 июля 2023, 09:40
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лариса Лужина отметила юбилей с попугаем

Лариса Лужина и Жанна Эппле
Светлана Светличная
Владимир Долинский
Леонид Каневский
Лариса Лужина
Геннадий Юхтин с супругой
Александр Голобородько
Эммануил Виторган с супругой Ириной
Игорь Наджиев с супругой

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