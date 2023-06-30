Мы еще не достигли дна: астролог Глоба назвала время окончания испытаний и прихода мира

Как изменилась внучка Гурченко Тесты Моника Белуччи о новом романе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисеГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем

Лента новостей

Пятница 30 июня

10:20"Настя, ты ли это?": Волочкова предстала перед фанатами помолодевшей красавицей 10:00"Я не была взрослым человеком": Как дочь справлялась с уходом Любови Полищук 09:40"Была несчастливым и одиноким человеком": трагичная судьба звезды "Покровских ворот" Ульяновой 09:20В России подорожали квартиры в новостройках 09:00Мы еще не достигли дна: астролог Глоба назвала время окончания испытаний и прихода мира 08:40"Ты не веришь своему партнеру": Свиридова рассказала об отношении к официальному браку 08:20Несколько простых привычек: врач дала совет по улучшению состояния здоровья 08:00Отставить шутки: стали известны доходы Высоцкой за последний год 06:13Выгодны ли инвестиции в жилье в 2023 году? 04:18Порошина подверглась критике за неудачный образ: Прическа как у бабки 02:30Спрос на апартаменты вырос на 52% 00:23Психолог перечислил неочевидные признаки влюбленности 22:40Семенович показала фото без ретуши на отдыхе в Турции 22:20Ольга Орлова ответила на упрек в свой адрес по поводу возраста 20:20Опубликована реакция мужа Савичевой на откровенные съемки в новом клипе 19:30По ступенькам на протезах: Костомаров показал видео с новой тренировки 17:00Обесценивший свои таланты Оскар Кучера сделал неожиданное признание 16:40Беспорядочная половая жизнь и алкоголизм: врач назвал вероятную причину госпитализации Мадонны 16:20"У меня нет места": Долина приняла решение отселить дочь и внучку 16:00"Ты бы лучше молчала": Певицу Славу высмеяли из-за откровений про ухаживания Орландо Блума 15:40"Смогу ходить сама": Поргина восстанавливается после сложной операции 15:20Сила воли стала страдать: Лепс дал интервью о своих хобби и образе жизни 15:00"Ты сама виновата!": Борисову жестко раскритиковали после заявления о девяти абортах 14:40"Мудрые женщины": эксперт объяснил дружбу жен Эмина Агаларова 14:20"Стоит безумно дорого": молодящаяся Успенская рассказала о запланированном вмешательстве 14:00Седой и с бородой: Вернувшийся в Россию бывший муж Михалковой изменился до неузнаваемости 13:40Поисково-спасательная операция: трое подростков пропали в горах Кемеровской области 13:20"Очень красивая": Собчак заподозрили в беременности после снимка с выпирающим животом 13:00Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко 12:40"Концерт в мою честь": Утяшева похвасталась трогательным сюрпризом от Воли в день рождения 12:00Оправилась после развода с Касселем: влюбленная Белуччи подтвердила отношения с Бертоном 11:40В Домодедово мальчика госпитализировали после укуса змеи 11:40"Нельзя попадать в ее концерты": Пенкин высказался о "Рождественских встречах" Пугачевой 11:20Тодоренко показала белье на красной дорожке 11:00"Так красиво": Киркоров прослезился при виде своего портрета в императорской короне 10:40"Халатность врача": изуродованному фавориту Пугачевой остается уповать на помощь мужа Орбакайте 10:2064-летнюю Мадонну экстренно увезли в реанимацию 10:00В Екатеринбурге нашли тело пропавшего малыша 09:40"Звали обратно": Чулпан Хаматова ответила на вопрос о возвращении в Россию 09:20Банки подсчитали среднюю сумму кредита на ремонт недвижимости 09:00"Слава Богу, что не стала его женой": Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова 08:40"Да пошел ты!": из-за чего поругались Мордюкова и Михалков 08:20"Выглядит как бабка": Стилист раскритиковала образы тратящей миллионы на одежду жены Петросяна 08:00"Сокровенные слова": бабушка Сябитова поделилась народными мудростями 06:04Где искать доступный бизнес-класс в Москве 04:07Страшнее змей, пауков и клоунов: чего боятся жители России 02:16Спрос на элитную аренду вырос на 22% 00:01"Не давали спокойно спать": ТОП захватывающих сериалов от Регины Тодоренко 20:43ФНС нашла у исчезнувшей МакSим долгов на миллион рублей 19:43Варшавер высказался о конкуренции Васильевой и Кравченко в "Ленкоме": Будут играть в разных составах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Мы еще не достигли дна: астролог Глоба назвала время окончания испытаний и прихода мира

Мы еще не достигли дна: астролог Глоба назвала время окончания испытаний и прихода мира
251

В Нальчике завершился кинофестиваль "Кабардино-Балкария-2023", который Сергей Новожилов проводит при поддержке Министерства культуры Республики. Среди участников этого года была и Тамара Глоба – знаменитый астролог, телеведущая и певица. Звезды то и дело подходили к ней и спрашивали, что ждет нас, когда придет долгожданный мир. С этим же вопросом к ней подошел и корреспондент "Дни.ру".

"События, которые мы наблюдаем (начались 24 февраля 2022 года. – Прим. ред.), продлятся два года, – заверила Тамара Глоба. – И они закончатся так же резко, как и пандемия, которая всех пугала и была со своими ограничениями".

По словам Глобы, кризис, который мы наблюдаем сегодня, тоже пройдет для всех непросто. "2023 годы – самый тяжелый, – не стала обнадеживать она. – Повороты – политические, финансовые и общественные – будут очень крутые. Нас ждут и бунты, и революции в разных частях света. Переломы будут всюду. В первой половине июля нас ждет обострение военных событий. Но самый тяжелый период – вторая половина осени и первая половина зимы".

Но и сама природа не обещает пока, как считает Глоба, быть к нам милосердной. "Стихия присоединяется ко всему этому – будут пожары, наводнения, – пояснила она. – А когда объединяются все эти события, то это вдвойне тревожно".

Фото: Yulia Kapishnikova / Global Look Press / www.globallookpress.com

"Перемены придут очень большие, и коснутся они абсолютно всех стран мира, – заверила Глоба. – А сейчас мы живем в самой воронке событий, которые меняют мир, хотя еще и не на самой ее глубине, к сожалению".

30 июня 2023, 09:00
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как стать богаче: астрологические советы

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

По теме

"Изменится абсолютно все": какие ужасы ждут человечество в ближайшее время

"Настя, ты ли это?": Волочкова предстала перед фанатами помолодевшей красавицей

"Настя, ты ли это?": Волочкова предстала перед фанатами помолодевшей красавицей
Балерина опубликовала в блоге снимок в эффектном образе и собрала сотни комплиментов. Эта неделя у поклонников Анастасии Волочковой выдалась особенно удачной.

"Я не была взрослым человеком": Как дочь справлялась с уходом Любови Полищук

"Я не была взрослым человеком": Как дочь справлялась с уходом Любови Полищук
Дочь Любови Полищук откровенно рассказала об отношениях с матерью. 28 ноября 2006 года россияне узнали страшную новость – на 58-м году жизни умера звезда "Моей прекрасной няни".

"Была несчастливым и одиноким человеком": трагичная судьба звезды "Покровских ворот" Ульяновой

"Была несчастливым и одиноким человеком": трагичная судьба звезды "Покровских ворот" Ульяновой
Известная актриса Инна Ульянова не обрела счастья в личной жизни. Судьба благоволила тому, чтобы Инна Ульянова стала актрисой.

"Ты не веришь своему партнеру": Свиридова рассказала об отношении к официальному браку

"Ты не веришь своему партнеру": Свиридова рассказала об отношении к официальному браку
Алена Свиридова дала интервью, в котором призналась в антипатии к институту брака. Режиссер Валерия Гай-Германика, как и многие ее коллеги по цеху, имеет свой канал на Youtube, куда регулярно приглашает знаменитостей.

Отставить шутки: стали известны доходы Высоцкой за последний год

Отставить шутки: стали известны доходы Высоцкой за последний год
Стало известно, сколько заработала Высоцкая на поклонниках своей стряпни. Долгие годы Юлия Высоцкая считалась ролевой моделью для многих.

Выбор читателей

28/06СрдСветлая память: умер артист из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" 28/06Срд"Очень сложно": Молодой муж Бабкиной заговорил о психологической травме 29/06ЧтвКоролева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко 28/06СрдМеньшова рассказала о проблемах в отношениях с сыном 29/06Чтв"Слава Богу, что не стала его женой": Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова 28/06СрдГонорар стартует от миллиона: Как зарабатывает на жизнь независимый сын Барановской