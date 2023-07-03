Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку

Cын актисы Светличной не раз жаловался, что актриса якобы страдает деменцией, из-за чего обвиняет родных в жутких вещах, а лечиться отказывается. Сначала Светлане Афанасьевне наняли сиделку, потом ее удалось положить в дом престарелых. Теперь же, как говорят друзья, со звездой "Бриллиантовой руки" врачи перестали справляться...



Когда похоронившая мужа и младшего сына Светличная жила в московской квартире, то часто плакала от одиночества и осознания, что поклонники, роли и молодые любовники в прошлом. Она якобы даже угрожала родным: "Позвоните Андрюше Малахову, если не позвоните, то я покончу с собой сегодня".

Поэтому и казалось, что в специализированном лечебном учреждении под постоянным наблюдением врачей Светличной будет спокойнее и комфортнее. Но все случилось ровно наоборот. "Света стала там какой-то бурной, вместо умиротворения началась агрессия, – рассказывает ее ближайшая подруга. – Насколько я знаю, она даже напала там на медсестру".

Артистке идет 84-й год. И сегодня, по слухам, родные от безысходности отправили ее в закрытую психиатрическую клинику, поскольку иных вариантов справиться с приступами и все прогрессирующей деменцией не было. У самой актрисы справедливость этих страшных новостей выяснить не удалось – телефон не отвечает...

Врачи при этом заявили, что средняя продолжительность жизни молодого пациента с деменцией может составлять около 7 лет, пожилые люди с деменцией в среднем живут от 7 до 15 лет.

