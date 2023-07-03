Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку

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Понедельник 3 июля

09:40"Ехал, как на казнь": Лужина оправдалась за отправленного в интернат сына 09:40Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку 09:20Россияне рассматривают недвижимость как источник дохода к пенсии 09:00"Счастье любит тишину": Прилучного и Брутян раскритиковали из-за публичной демонстрации чувств 08:20Реакцию подопытной шимпанзе на реальный мир сняли на видео 08:00Врач рассказал о методе спасения кожи от солнечных ожогов 06:40Как воспитать счастливого ребенка 04:24Топ 3 операции, которыми часто недовольны пациенты 02:27Кто такие медиаторы и как они спасают браки в России 00:13Как сделать образ эффектным с помощью аксессуаров? 22:08Психолог посоветовал семейным парам отдыхать раздельно 20:135 типов мужчин, с которыми не лучше не строить отношения 18:13Николай Дроздов поделился трудностями после тяжелой травмы: Не могу полноценно дышать 17:27Диана Гурцкая провела 40 дней на кладбище после смерти мужа 16:22"Из-за состояния здоровья": куда пропал Борис Корчевников 13:44"Как будто беременная": Анна Семенович раскритиковали за фото в купальнике 13:16Дочь Любови Полищук откровенно рассказала об отношениях с братом Алексеем Макаровым 10:42"Я стала старой": Регина Тодоренко не смогла сдержать слез 08:05Anti-age терапия: 5 биохаков для того, чтобы выглядеть моложе 06:12Очевидцы сняли на видео редкое природное явление 04:20Семейный выход: Появившаяся на публике Джоли с детьми удивила внешним видом 02:42Стадо коров одержало победу над тигром (Видео) 00:23Почему многие не могут начать? Синдром самозванца или ложное представление о своей жизни 00:00"Ростовская подкова": названо новое чудо света в трех часах езды от Москвы 22:34Офтальмолог дал совет по подбору солнцезащитных очков и линз 20:18Слава, Киркоров, Климова: кто из звезд шоу-бизнеса имеет цыганские корни 19:52Бузова обратилась к потенциальным ухажерам во время тренировки 18:24Пластический хирург оценил внешность изменившейся Пугачевой 17:17Филиппа Киркорова втянули в скандал на модном показе 16:38Сияет ярче бриллиантов: Светлана Ходченкова восхитила своим образом 16:31Бородина с иронией ответила на вопрос о замужестве и смене фамилии 15:50Тайны семейной жизни Даны Борисовой: почему она не может забыть бывшего 15:07Новый тренд от Лолиты: как достичь идеальной внешности без пластики 14:00Ужасные условия: Татьяна Васильева рассказала о жизни внуков в Германии 12:40Полина Гагарина раскрыла правду о своем женатом бойфренде 11:13Сябитова рассказала о способе найти свою любовь без помощи сайтов для знакомств 10:44Басков влюбился в загадочную брюнетку 08:43"Наводит на мысли о пластике": Хирург оценил изменения во внешности Пугачевой 06:30"Сделали еще популярнее": почему Высоцкая хранит молчание после критики 04:48В каких городах больше всего апартаментов 02:25В 36% новостройках Москвы потолки выше 3 м 00:13Как избавиться от изжоги в домашних условиях? Действенные методы 22:20Известный блогер высмеял увлечение Лолитой новым течением Виктории Бони 22:00Ксения Бородина колко высказалась в адрес Ольги Орловой 20:40Матери Наташи Королевой сосватали отца Филиппа Киркорова 20:20Умер оскароносный актер Алан Аркин 19:43Тодоренко поделилась историей о схватках во время родов 19:20Всплыли подробности семейной жизни выпавшего из окна сына Ефремова 18:20Жена Прилучного рассказала о проблемах со здоровьем 18:00Подробности состояния выпавшего из окна сына Ефремова: Может остаться инвалидом
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Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку

Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку
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Cын актисы Светличной не раз жаловался, что актриса якобы страдает деменцией, из-за чего обвиняет родных в жутких вещах, а лечиться отказывается. Сначала Светлане Афанасьевне наняли сиделку, потом ее удалось положить в дом престарелых. Теперь же, как говорят друзья, со звездой "Бриллиантовой руки" врачи перестали справляться...

Когда похоронившая мужа и младшего сына Светличная жила в московской квартире, то часто плакала от одиночества и осознания, что поклонники, роли и молодые любовники в прошлом. Она якобы даже угрожала родным: "Позвоните Андрюше Малахову, если не позвоните, то я покончу с собой сегодня".

Поэтому и казалось, что в специализированном лечебном учреждении под постоянным наблюдением врачей Светличной будет спокойнее и комфортнее. Но все случилось ровно наоборот. "Света стала там какой-то бурной, вместо умиротворения началась агрессия, – рассказывает ее ближайшая подруга. – Насколько я знаю, она даже напала там на медсестру".

Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Артистке идет 84-й год. И сегодня, по слухам, родные от безысходности отправили ее в закрытую психиатрическую клинику, поскольку иных вариантов справиться с приступами и все прогрессирующей деменцией не было. У самой актрисы справедливость этих страшных новостей выяснить не удалось – телефон не отвечает...

Врачи при этом заявили, что средняя продолжительность жизни молодого пациента с деменцией может составлять около 7 лет, пожилые люди с деменцией в среднем живут от 7 до 15 лет.

3 июля 2023, 09:40
Фото: Elena Sikorskaya / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Секс-символ СССР Светлана Светличная стала неузнаваемой: фото "до и после"

Светлана Светличная в фильме &quot;Бриллиантовая рука&quot;. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot;. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Светлана Светличная в 2013 году. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Кадр программы &quot;Ты не поверишь!&quot; от 5.02.2022/НТВ/ntv.ru

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