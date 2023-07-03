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"Его боятся до сих пор": Волкову внесли в "черный" список из-за покойного Лимонова

"Его боятся до сих пор": Волкову внесли в "черный" список из-за покойного Лимонова
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19 октября 2022 года актриса Екатерина Волкова была внесена в санкционный список Украины "за пропаганду путинского режима". О том, почему она попала в опалу, звезду "Скорой помощи" спросил корреспондент "Дни.ру" на кинофестивале "Кабардино-Балкария-2023".

"Я уже давно нахожусь в списке "Миротворец" (запрещенный в России экстримистский ресурс, публикующий данные и фотографии политиков, артистов и журналистов, считающихся, по мнению авторов сайта, сепаратистами или "агентами Кремля" – Прим. ред.), – говорит Волкова. – При этом в Интернете врут, что я якобы была на Майдане (центральная площадь Киева – Прим. ред.), поддерживала, пела там украинский гимн".

На самом деле, конечно, Волкова не была, не поддерживала и не пела. "Я очень много снималась на Украине – лет десять каждое лето проводила в Одессе или Киеве, но никакой политики эти мои поездки не подразумевали, – пояснила звезда. – А когда меня в очередной раз утвердили на главную роль в фильме, работа над которым должна была быть в Незалежной, СБУ (Служба Безопасности Украины – Прим. ред.) прислала мою фотографию, под которой было написано и даже подчернуто красным: "Муж – Эдуард Лимонов". Получается, они его боятся до сих пор (умер в 2020 году – Прим. ред.)"

"Лимонов был патриотом, который говорил: "Россия – все, остальное – ничто", – пояснила она. – Еще в 1992 году он объяснял, что ждет Украину, и оказался пророком, Он побывал в Сербии, где увидел горы трупов, и сказал, что на Украине будет тоже самое, потому что непонятно с какого перепуга Харьков, Запорожье, Одесса и прочие русскоязычные регионы стали вдруг Украиной, где их начали притеснять. И поэтому призывал Путина быстрее вводить туда войска, не дать НАТО построить там военные базы. А будь Лимонов жив сегодня, он был сказал: "Победа и только победа!"

Волкова снималась в Крыму, но не знает, сказалось ли как-то это обстоятельство на включение в "черный" список на Украине. "Я всегда говорю, что артист аполитичен, – возмущается она. – Я не разбираюсь в геополитике, но точно знаю: мне не стыдно за то, что я русская, у меня нет повода не доверять нашему президенту".

3 июля 2023, 10:20
Фото: Gennadii Usoev / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Украина отвергла российских знаменитостей

Владимир Машков не унывает из-за того, что стал персоной нон грата на Украине.
На сайте "Миротворец" появилось и имя "кошатника" Юрия Куклачева.
Украина окрысилась даже на Стивена Сигала.
Екатерине Варнаве запретили въезд в страну из-за песни про Путина, которую та исполнила в Крыму.
Дмитрий Певцов очень хлестко ответил на новость, что и ему теперь въезд на Украину заказан: "Что на психов реагировать?"
Под санкции попал и Филипп Киркоров.
Досталось и Сергею Шнурову.
Украинские фанаты еще нескоро увидят Ирину Аллегрову.
Шуфутинский

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