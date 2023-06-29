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Четверг 29 июня

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"Слава Богу, что не стала его женой": Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова

"Слава Богу, что не стала его женой": Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова
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В Нальчике продолжается Международный кинофестиваль "Кабардино-Балкария-2023". Он проводится Сергеем Новожиловым при поддержке Министерства культуры Кабардино-Балкарии. Среди звезд этого года – актриса театра и кино Екатерина Волкова – звезда фильмов "Вдох-выдох", "Чужие и близкие", "Скорая помощь".

В будущем году Вам исполнится 50 лет. Как удалось так хорошо сохраниться?

Не напоминайте мне про юбилей! (улыбается). Меня часто спрашивают про секрет хорошей формы, а секрета-то никакого и нет. Я просто много работаю и мало ем. Не ем хлеб, не налегаю на сладкое.

И совсем не верится, что Вы уже бабушка – в 2022-м на свет появился внук!

С гордостью говорю, что я бабушка замечательного внука Тимофея Волкова! Я была на родах у моей старшей дочери Валерии и даже сама перерезала пуповину. Это же такой ответственный момент, а присутствие близкого человека всегда помогает. Когда увидела весь процесс со стороны, то была очень впечатлена – показалось, что легче самой четвертого ребенка родить! (улыбается). Мы плакали от счастья, от умиления, от появления новой жизни.

Вы сама – многодетная мама. Расскажите о судьбе детей – чем увлекаются, о чем мечтают...

Старшая дочь Валерия училась в Марбурге (университетский город в Германии – Прим. ред.) на социолога и психолога, занимается психотерапией через танцы. В пандемию она приехала в Москву и тут решила остаться. Сыну Богдану – 16 лет, он учится в школе с английским уклоном, играет в школьном театре, увлекается историей, собирается поступать в МГИМО на политтехнологию, увлекается компьютерными играми. Последнее, признаться, меня расстраивает. Когда его отец Эдуард Лимонов спросил, что подарить Богдану на 10-й день рождения, он попросил игровую приставку. И я считаю своей самой большой ошибкой, что позволила это. Ведь сейчас, когда сын перестает себя контролировать и слишком много времени проводит за игрой, а я забираю приставку, он начинает кричать: "Ты не имеешь права! Это подарок папы!" Но когда он приезжает на дачу, я ему так же указываю на турник, который сделал Эдуард Лимонов, и это тоже подарок папы. А младшая дочь – 14-летняя Александра – учится в той же школе, но только на отделении искусств – она хорошо поет. Кстати, ее отец Лимонов мечтал, чтобы она стала певицей. Сейчас у Богдана и Александры непростой подростковый возраст.

Может, им просто нужен отец рядом? Не пробовали найти себе нового мужа? У Вас же богатый опыт в этом плане!

Опыт-то богатый, но муж-то умер (Лимонов скончался в 2020-м – Прим. ред.)! А нового не знаю, где взять... Никого нет на примете, ведь я слишком умная, а мужчины таких боятся. Я никого специально не ищу – мне некогда! Не на сайт же знакомств мне идти, где и без того полно чужих анкет с моими фотографиями! Для меня это было бы унизительно.

Коли Вы вспомнили про покойного мужа, не могу не спросить, читают ли Ваши дети его книги?

В книгах Эдуарда было много нецензурной лексики, через которую он выражал свои чувства. Поэтому пока какие-то его произведения я детям не рекомендую. Например, роман "Это я – Эдичка" он пока не видел. Но сын уже прочел много книг Лимонова, которые я переиздала.

Фото: Gennadii Usoev / Global Look Press / www.globallookpress.com

А скандальная слава отца детям не мешает?

Конечно, "добрые люди" норовят сказать им, что-то типа: "Твой папа – ***с". Но сын адекватно относится к разнице яркой биографии отца и его литературного героя.

У Вас было три официальных мужа и Вы едва не стали супругой режиссера Эдуарда Боякова. Не жалеете, что не случилось в итоге?

Мы жили с ним четыре года. Четыре года страданий и метаний! Я, честно скажу, перекрестилась, когда отношения закончились. И когда я услышала его интервью Катерине Гордеевой, где он предлагал лишить женщин избирательного права, то подумала, что у человека, наверное, начался маразм... Хотя был и хороший момент – он научил меня быть самостоятельной. После нашего разрыва, спустя много лет, я пришла в спектакль "Женщины Есенина", который выпускался во МХАТе им. Горького. Но когда я увидела, что он хочет разрушить созданный Галиной Полищук рисунок спектакля, поняла, что не смогу с ним там работать, и лишний раз убедилась, что Бояков – абьюзер (человек, который личные границы другого человека, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли – Прим. ред.). Так что, слава Богу, что не стала его женой!

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press / www.globallookpress.com

А ведь он кажется воцерковленным человеком – повсюду иконы, кресты, говорят, во МХАТе даже молельная комната с мощами была!

Когда я с ним познакомилась в 2002 году, он был помешан на эзотерике, увлекался тантрой (эзотерические индийские традиции, представленные в буддизме, бон и индуизме – Прим. ред.), и привел меня в этот мир. У нас дома не было икон, крестов и мощей, а были коврики для йоги и благовония, звучали мантры. А сейчас он с той же силой стал челом бить перед православными иконами... Мне этим метаморфозы кажутся странными... Не верю!

29 июня 2023, 09:00
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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Фото: пресс-служба Maison Dellos
Фото: пресс-служба Maison Dellos
Фото: пресс-служба Maison Dellos
Фото: пресс-служба Maison Dellos
Фото: пресс-служба Maison Dellos

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