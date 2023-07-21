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Пятница 21 июля

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"Тоже туда-сюда": клеймящая Россию Хаматова не дает покоя Соседову

"Тоже туда-сюда": клеймящая Россию Хаматова не дает покоя Соседову
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Актриса давно покинула Россию, но по-прежнему задевает соотечественников. Чулпан Хаматова стала особой, которую нещадно критикуют даже за события далекого прошлого.

Репутация артистки заметно испортилась в последние годы. Виной тому многочисленные комментарии, в которых звезда нелестно характеризует жителей РФ и обесценивает нетленные основы русской национальной идеи. Чулпан Хаматова фактически клеймит Россию, стирая из памяти исторически значимые этапы истории государства.

Примечательно, что едкие высказывания доносятся из Латвии, куда знаменитость отправилась на ПМЖ. В беседе с "Утро.ру" Сергей Соседов заявил, что не удивлен отъездом актрисы и ее коллег-единомышленников.

"Дапкунайте литовка. Туда, как говорится, ей и дорога. Хаматова тоже туда-сюда", — высказался критик.

Даже за рубежом Чулпан Хаматова не дает покоя звездному мужчине — пробивает на воспоминания и эмоции. Сергей Соседов, обращаясь к биографии актрисы, открыто усомнился в ее профессиональном мастерстве.

По мнению критика, вклад в будущее уехавшей особы сделала ныне покойная народная артистка СССР Галина Волчек. Якобы своим статусом Чулпан Хаматова обязана бывшей начальнице, которая занимала должность худрука "Современника".

"Зачем она ее пиарила, надувала и раздувала? А она именно надувала, как шар!"— возмутился журналист.

Напомним, звезда театра и кино Чулпан Хаматова задумалась о возравращении в Россию. Актриса пришла к выводу, что это возможно, но она не готова вставать на колени и извиняться за свои поступки.

21 июля 2023, 17:43
Чулпан Хаматова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Утро.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Хаматова, Пугачева, Виторган: кто спешно покинул Россию на фоне спецоперации на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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