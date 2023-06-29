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Четверг 29 июня

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"Звали обратно": Чулпан Хаматова ответила на вопрос о возвращении в Россию

"Звали обратно": Чулпан Хаматова ответила на вопрос о возвращении в Россию
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Чулпан Хаматова заявила о том, что ее звали в Россию. И даже сказала, кто.

В прошлом году актриса перебралась в Латвию, где живет до сих пор. Некогда востребованная в России звезда не смогла уехать спокойно: она начала давать скандальные интервью, в которых поливала страну грязью, и отказалась от врученных ей государственных наград. Неудивительно, что из-за этого Чулпан Хаматову стали критиковать как известные, так и обычные люди.

На днях артистка дала новое интервью, в котором ответила на вопрос о возвращении в Россию. По ее словам, когда она только-только уехала, ей якобы поступали предложения от неких людей, связанных с исполнительной властью, о том, чтобы вернуться с возможностью обелить подпорченную репутацию. "Сначала звали обратно", – рассказала актриса. И она, мол, даже не их не рассматривала, агрессивно реагируя на подобные звонки.

Сейчас, говорит Чулпан Хаматова, просьбы о возвращении в страну, подарившую ей известность, закончились, как и контакты с теми авторитетными людьми. При этом актриса продолжает общаться со своими друзьями, имена которых она предпочла не называть. Что же касается поездки в Россию, то пока таких мыслей не возникает.

"Вернусь ли я? Я не знаю, боюсь думать об этом", – разоткровенничалась Чулпан Хаматова, отметив, что не представляет, как будет общаться с людьми, с которыми когда-то вместе работала.

29 июня 2023, 09:40
Чулпан Хаматова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Хаматова, Пугачева, Виторган: кто спешно покинул Россию на фоне спецоперации на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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