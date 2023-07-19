"Мракобесие": сын Газманова оценил масштаб введенных против его семьи санкций

Одним из участников проходящего в Северной столице грандиозного музыкального фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга" стал Родион Газманов. Корреспондент "Дни.ру" встретился с музыкантом за кулисами БКЗ "Октябрьский".

В санкциях, которые то и дело вводятся против семьи Газмановых, есть закономерность. В 2014-м Олег Газманов был внесен в "черный" список лиц, которым запрещен въезд в Латвию. Мол, он вместе с Валерией и Иосифом Кобзоном "способствовали подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины". Спустя год старший сын Газманова – Родион Газманов – угодил в список "Миротворец" (запрещенный в России экстремистский ресурс, публикующий данные и фотографии политиков, артистов и журналистов, считающихся, по мнению авторов сайта, сепаратистами или "агентами Кремля" – Прим. ред.). В 2022-м Олег Газманов попал в восьмой пакет санкций Евросоюза за выступление на концерте-митинге в "Лужниках" и в Донбассе перед военными. Мол, он "использует свою заметную известность, чтобы публично подрывать территориальную целостность и суверенитет Украины". А в 2023-м Родион Газманов стал одним из фигурантов очередного санкционного списка президента Украины Владимира Зеленского.

"Сын идет по стопам отца, – улыбается Родион Газманов. – А если вспомнить, какая великолепная компания находится в этих санкционных списках вместе с нами, то будет понятно: идем по правильному пути".

По заверению Родиона, в их семье этим санкциям уделяется куда меньше внимания, чем делают это журналисты. "Нет смысла обсуждать мракобесие, которое сейчас творится, – пояснил Родион. – Я живу обычной жизнь – у меня нет зарубежной недвижимости и счетов там, нет яхт, которые можно было арестовать. Все, что у меня есть, находится в России".

Газманов сегодня не может поехать в ряд стран, но он вовсе не огорчен. "У меня совсем не исследован Китай, еще много других государств, где хотел бы побывать, поэтому ничего страшного с этими санкциями в моей жизни не случилось", – подчеркнул Родион Олегович.