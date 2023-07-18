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Вторник 18 июля

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Завидный жених: 46-летний Басков объяснился за свидания в кино

Завидный жених: 46-летний Басков объяснился за свидания в кино
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Николай Басков – один из самых завидных женихов России. На музыкальном фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга" он рассказал, как романтично проводит время и ходит на свидания.

Работающий в циничном шоу-бизнесе 46-летний Басков считает себя романтиком в поступках и словах. Хотя с годами становится чуть более приземленным. "Сейчас проснулся, у тебя хорошее настроение, и это уже радость", – пояснил артист. Мол, для счастья надо не так и много.

Рассказал он и про свое идеальное свидание. "Я предпочитаю ходить на свидания в кино, – пояснил арист. – Дома ведь я не включаю телевизор уже много лет, сериалы смотрю на планшете. Поэтому сегодня пойти в кино – целое событие!".

К тому же во время просмотра интересного фильма можно позволить себе то, что в другое время у вечно следящих за фигурой артистов обычно под запретом. "В кино можно развязать с вечной диетой – взять соленый попкорн или попкорн с трюфелем, заполировать все газировкой. А есть и такие кинотеатры, где в зал тебе приносят еду. Так что такие походы я люблю!" Это все очень калорийно и вредно для фигуры, но очень вкусно!

Напомним, Николай Басков уже был женат. Потом много говорили про его роман с красавицей-телеведущей Оксаной Федоровой. Теперь поклонники снова хотят увидеть его счастливым семейным человеком.

18 июля 2023, 19:31
Николай Басков. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
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Фото: Andrey Arkusha/ Global Look Press/ globallookpress.com
Фото: Sebastian Gollnow/ dpa/ globallookpress.com
Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

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