Ольга Орлова страдает от последствий кесарева после родов

Певица и ведущая откровенно рассказала о своих проблемах.

Телеведущая Ольга Орлова неожиданно поделилась своими проблемами после кесарева. В своем личном блоге звезда не только продемонстрировала свою фигуру спустя всего пять месяцев после родов, но и рассказала о том, как она борется с несовершенствами своего тела.

На видеозаписи, опубликованной Ольгой, она в купальнике подходит к зеркалу и обращает внимание на свой живот. И хотя кожа выглядит подтянутой, телеведущая призналась, что не может избавиться от некоторых проблемных зон. Ольга пожаловалась, что живот никак не уходит. "У меня тут самые сложные места, вообще их еще не чувствую. К сожалению, восстанавливаться после кесарева гораздо сложнее", – поделилась Ольга.

Это признание Ольги Орловой вызвало шок и недоумение у ее поклонников. Ведь обычно звезды мгновенно восстанавливаются после родов, представляя себя в идеальном состоянии уже через несколько недель. Однако Ольга не стесняется говорить о своих проблемах и открыто делится своим опытом с публикой.

Ольга Орлова родила дочь в феврале 2023 года, и отец ребенка – ее муж Валерий. Певица и телеведущая в браке с Валерием с 2021 года и уже имеют взрослых детей от предыдущих отношений.