Бывший солист группы "Челси" рассказал о совершенной в молодости ошибке

Известный "фабрикант" предался воспоминаниям о бурной молодости.

В интервью для 5-tv.ru, бывший солист группы "Челси" Роман Архипов рассказал о случае, который стал настоящим шоком для его поклонников. Оказывается, что певец только один раз в начале своей карьеры решил выступить пьяным, и уже после этого осознал, что это была его огромная ошибка. Он признал, что перед концертом иногда позволял себе выпить для расслабления, но никогда не допускал себе выходить на сцену в таком состоянии.



Однако, во время тура "Фабрики звезд", Архипов решил посетить одесский ночной клуб "Ибица" и перебрал с алкоголем. В результате, на сцене он начал спотыкаться и задыхаться из-за физической нагрузки. Это был настоящий позор для артиста, который осознал, что такое поведение – это неуважение к своему зрителю.

Роман Архипов подчеркнул, что он не просто панк, который может делать все, что угодно на сцене. Он позиционирует себя как серьезного артиста и певца, который должен нести что-то важное и значимое перед своей публикой. Пьяный артист не может хорошо исполнять свои песни, он может только орать, падать и демонстрировать неадекватное поведение.

Певец отметил, что выступление в состоянии алкогольного опьянения было для него настоящей ошибкой, и он больше никогда не повторит подобного. Его главная цель – быть ответственным артистом и давать своей публике только качественные выступления. Поклонники Романа Архипова выразили свое одобрение его словам и поддержали его решение быть профессиональным и ответственным исполнителем.