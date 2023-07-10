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Понедельник 10 июля

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Бывший солист группы "Челси" рассказал о совершенной в молодости ошибке

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Известный "фабрикант" предался воспоминаниям о бурной молодости.

В интервью для 5-tv.ru, бывший солист группы "Челси" Роман Архипов рассказал о случае, который стал настоящим шоком для его поклонников. Оказывается, что певец только один раз в начале своей карьеры решил выступить пьяным, и уже после этого осознал, что это была его огромная ошибка. Он признал, что перед концертом иногда позволял себе выпить для расслабления, но никогда не допускал себе выходить на сцену в таком состоянии.

Однако, во время тура "Фабрики звезд", Архипов решил посетить одесский ночной клуб "Ибица" и перебрал с алкоголем. В результате, на сцене он начал спотыкаться и задыхаться из-за физической нагрузки. Это был настоящий позор для артиста, который осознал, что такое поведение – это неуважение к своему зрителю.

Роман Архипов подчеркнул, что он не просто панк, который может делать все, что угодно на сцене. Он позиционирует себя как серьезного артиста и певца, который должен нести что-то важное и значимое перед своей публикой. Пьяный артист не может хорошо исполнять свои песни, он может только орать, падать и демонстрировать неадекватное поведение.

Певец отметил, что выступление в состоянии алкогольного опьянения было для него настоящей ошибкой, и он больше никогда не повторит подобного. Его главная цель – быть ответственным артистом и давать своей публике только качественные выступления. Поклонники Романа Архипова выразили свое одобрение его словам и поддержали его решение быть профессиональным и ответственным исполнителем.

10 июля 2023, 16:50
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дана Борисова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
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