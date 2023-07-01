Тайны семейной жизни Даны Борисовой: почему она не может забыть бывшего

В интервью телеведущая рассказала о сложных взаимоотношениях с бывшем мужем и его мамой.

Дана Борисова, известная телеведущая и звезда российской шоу-бизнеса, открыто призналась в том, что испытывает сложности в установлении дружеских отношений с ее бывшим мужем Максимом Аксеновым из-за его матери. По словам Борисовой, женщина постоянно оскорбляет ее даже в присутствии их общей дочери Полины.

47-летняя телеведущая поделилась своими чувствами и сказала, что хотела бы наладить общение с Максимом, несмотря на все ссоры и судебные разбирательства. Она признается, что когда бывший муж является отцом ребенка, это вызывает более сильные чувства и связанность. Дана Борисова также отметила, что она не желает поддерживать негативные отношения и всегда старается быть дружелюбной.

Однако, большую преграду в установлении доверительных отношений с Максимом Борисова видит в его матери. Она считает, что она слишком сильно влияет на своего сына и не терпит Борисову. Из-за этого общение между Даной и Максимом осложняется, и Борисова постоянно ощущает блокировку со стороны своего бывшего мужа.

На YouTube-канале "Жить" звезда обратилась к актрисе Эвелине Бледанс, чтобы получить советы по этому вопросу. Бледанс посоветовала Борисовой попробовать найти подход к своему бывшему мужу, например, встретиться на нейтральной территории без третьих лиц. Она сама смогла помириться с отцами своих детей и поняла, что это их родные люди, с которыми она провела много лет своей жизни.

Дана Борисова выразила надежду на то, что сможет преодолеть эти сложности и наладить более тесные отношения с Максимом Аксеновым. Она уверена, что даже после развода они должны сохранить дружескую связь, особенно ради своей общей дочери.