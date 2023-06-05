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Бузова оконфузилась во время бесплатного концерта в Омске

Бузова оконфузилась во время бесплатного концерта в Омске
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Ольга Бузова не предусмотрела возможные казусы с откровенным нарядом.

Поющая ведущая Ольга Бузова выступила под открытым небом на бесплатном концерте " Вокруг света" в Омске. Посмотреть на скандальную бывшую звезду шоу "Дом-2" пришли десятки россиян, в том числе и те, кто откровенно не любит артистку. именно поэтому они попытались найти в выступлении Ольги Бузовой и ее внешнем виде любые изъяны.

Под громкие аплодисменты и улюлюкание толпы Ольга Бузова исполнила один из главных своих хитов "Вот она я — твоя роковая ошибка". Во время выступления с Бузовой случился шокирующий казус. Многие не понимают, как такая звезда могла допустить подобную низкую небрежность. Фанаты заметили, что из-под нижнего белья Бузовой торчал предмет личной женской гигиены, и это просто шокировало присутствующих.

Бузова выступала в черном мини-платье, которое, конечно, открывало для зрителей все прелести ее фигуры и белья, так как артистка в момент песни активно виляла бедрами и раздвигала ноги. Как раз в этот момент гости концерта и заметили казус. Это было видно не только тем, кто был в первом ряду, но и остальным, ведь выступление Бузовой транслировалось на больших экранах.

После откровенных снимков у бассейна, которые Бузова выкладывала в своем аккаунте, увидеть такое был готов не каждый, пишет Пятый канал.

Стоит отметить, что Ольгу Бузову в последнее время регулярно сравнивают с опальной балериной Анастасией Волочковой, которая то и дело спешит продемонстрировать миру свое нижнее белье.

5 июня 2023, 12:40
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Лия Ахеджакова. Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ globallookpress.com
Александра Захарова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/ Global Look Press/ globallookpress.com

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