Ольга Бузова откровенно дразнит подписчиков роскошной фигурой

Ольга Бузова продолжает удивлять своих поклонников новыми образами и провокационными постами в социальных сетях. На этот раз она выложила видео, на котором танцует в кружевном белье и джинсах.



Экс-участница "ДОМа-2" давно стала знаменитостью и в последнее время часто попадает в центр внимания журналистов. Исполнительница популярных песен, актриса и телеведущая недавно приехала в свой родной Питер со спектаклем "Мужчины нарасхват".

Несмотря на волнение перед выходом на сцену, Ольга Бузова продемонстрировала свой образ из гримерки своим подписчикам в социальных сетях. Телезвезда опубликовала в личном блоге ролик, на котором зазывающе танцует. На ней было кружевное белье и джинсы. Роковой образ Оли дополнили мелкие кудри и яркий макияж.

Ольга Бузова постоянно жалуется на то, что у нее есть лишний вес и старается убедить всех в необходимости от него избавиться. При это выглядит Ольга просто потрясающе. Звезда может спокойно позволить себе красоваться в нижнем белье, и она с удовольствием демонстрирует это своим подписчикам.

Как сообщают источники в сети, некоторые пользователи раскритиковали Бузову за ее постоянные провокации, однако звезда пытается не обращать внимания на негатив в свой адрес.

Ольга Бузова считает, что некоторые большие и влиятельные люди в шоу-бизнесе позволяют себе нелицеприятные высказывания в ее адрес, но всё это делается с целью пропиариться за ее счет и получить больше упоминаний в прессе. Правда, на деле это не сильно ей мешает.



Певица и ведущая рассказала, что со временем просто перестала обращать внимание на нелестные комментарии, а они в свою очередь перестают ее тревожить. Окружающие замечают, что в последнее время Ольга стала настоящим символом уверенной женщины, которую не пугают ни критики, ни ненависть тех, кто старается остаться в глазах общественности на плаву, используя популярность Бузовой.

Телеведущая и певица Ольга Бузова все равно продолжает радовать своих поклонников новыми выходами и откровенными фотографиями в социальных сетях. Ее фигура и красота вызывают восхищение и зависть у многих женщин, а ее жизненная позиция и уверенность в себе являются примером для подражания.