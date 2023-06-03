Наша Таня громко плачет: 5 причин полюбить жену Петросяна

Молодую возлюбленную 74-летнего юмориста не раз унижали и оскорбляли на грани фола. Порой Татьяна Брухунова и сама хамила как сапожник, но "Дни.ру" решили отпустить ей грехи. Рассказываем, почему Евгений Петросян нашел чудо-женщину.



1. Не скрывает истинных намерений

Неравный брак с целью извлечения выгоды распространен широко, а провинциальная штучка Татьяна Брухунова продолжила эту традицию без лицемерной фальши. Иная бы девица, отхаркивая, изображала любовь до гроба, поэтому Евгений Петросян может гордиться честностью жены.

"Ну так и рожайте от слесарей. Я-то тут при чем?" — исчерпывающе отвечала на колкости наша Таня.

2. Живет в свое удовольствие

В промежутке между посещением ресторанов и спектаклей 34-летняя жена Петросяна успевает обновить гардероб, да еще и рекламу дать, чтобы наряды в подарок прислали. В доме она собирает антиквариат, в животе пирожные, а в личном блоге сплошные лайки.

Татьяна Брухунова живет на широкую ногу, потому что сама так захотела и разрешила себе, ну а Евгений Петросян удачно подвернулся на жизненном пути. Пока остальные грустят, наша Таня громко плачет от смеха.

3. Плюет на стандарты красоты

Любители пошутить прозвали ее клоунессой за причудливые наряды и экстравагантные вещицы. И хотя супруга Петросяна лишена длинных ног и осиной талии, она не стесняется своего тела. Декоративная косметика для нее — блажь. Она умеет привлекать иначе, будь то забавный чепчик, бабушкин платок или кандибобер. Татьяна Брухунова рушит стереотипы, которые заставляют женщин чувствовать себя некрасивыми.

4. Работает не покладая рук

Евгений Петросян не оставил душеньку без дела и пристроил директором в свой театр эстрадных миниатюр. Нередко она жалуется на загруженный график, хотя вполне могла бы сидеть у мужа на шее без всякой занятости. Ей приходится не только нести ответственность за семейное дело и воспитывать ребенка, но и поглядывать мужу в тарелку, чтобы холестерин не поднялся.

5. Поднимает настроение



Едва ли не каждое утро Татьяна Брухунова начинает с публикации видео, которое снимает по пути на кудыкину гору. На камеру жена Евгения Петросяна обсуждает насущные темы вроде обнаглевших таксистов и дрянных мужиков, чей зад внезапно оказывается перед ее лицом. Но даже при таких обстоятельствах наша Таня вызывает улыбку и оптимизм, благодаря эмоциональным умозаключениям и демонстрации китчевых аксессуаров.

Современное общество часто винит и клеймит позором человека вместо того, чтобы увидеть в нем лучик света. Конечно, Евгений Петросян взял в жены не ангела, но и мы все тоже не святые.