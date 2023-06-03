Наша Таня громко плачет: 5 причин полюбить жену Петросяна

1. Не скрывает истинных намерений
Неравный брак с целью извлечения выгоды распространен широко, а провинциальная штучка Татьяна Брухунова продолжила эту традицию без лицемерной фальши. Иная бы девица, отхаркивая, изображала любовь до гроба, поэтому Евгений Петросян может гордиться честностью жены.
"Ну так и рожайте от слесарей. Я-то тут при чем?" — исчерпывающе отвечала на колкости наша Таня.
2. Живет в свое удовольствие
В промежутке между посещением ресторанов и спектаклей 34-летняя жена Петросяна успевает обновить гардероб, да еще и рекламу дать, чтобы наряды в подарок прислали. В доме она собирает антиквариат, в животе пирожные, а в личном блоге сплошные лайки.
Татьяна Брухунова живет на широкую ногу, потому что сама так захотела и разрешила себе, ну а Евгений Петросян удачно подвернулся на жизненном пути. Пока остальные грустят, наша Таня громко плачет от смеха.
3. Плюет на стандарты красоты
Любители пошутить прозвали ее клоунессой за причудливые наряды и экстравагантные вещицы. И хотя супруга Петросяна лишена длинных ног и осиной талии, она не стесняется своего тела. Декоративная косметика для нее — блажь. Она умеет привлекать иначе, будь то забавный чепчик, бабушкин платок или кандибобер. Татьяна Брухунова рушит стереотипы, которые заставляют женщин чувствовать себя некрасивыми.
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4. Работает не покладая рук
Евгений Петросян не оставил душеньку без дела и пристроил директором в свой театр эстрадных миниатюр. Нередко она жалуется на загруженный график, хотя вполне могла бы сидеть у мужа на шее без всякой занятости. Ей приходится не только нести ответственность за семейное дело и воспитывать ребенка, но и поглядывать мужу в тарелку, чтобы холестерин не поднялся.
5. Поднимает настроение
Едва ли не каждое утро Татьяна Брухунова начинает с публикации видео, которое снимает по пути на кудыкину гору. На камеру жена Евгения Петросяна обсуждает насущные темы вроде обнаглевших таксистов и дрянных мужиков, чей зад внезапно оказывается перед ее лицом. Но даже при таких обстоятельствах наша Таня вызывает улыбку и оптимизм, благодаря эмоциональным умозаключениям и демонстрации китчевых аксессуаров.
Современное общество часто винит и клеймит позором человека вместо того, чтобы увидеть в нем лучик света. Конечно, Евгений Петросян взял в жены не ангела, но и мы все тоже не святые.