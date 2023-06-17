Раскритикованная Успенская резко ответила завистницам: Мне в душе 20 лет

Популярная исполнительница открыто рассказала о манипуляциях со своим телом.

Любовь Успенская никогда не стеснялась и всегда открыто рассказывала о своих косметических процедурах и операциях. Недавно стало известно, что звездный хирург Тимур Хайдаров проводил ей пластику ягодиц. Операция обошлась знаменитости в 2 миллиона рублей. Любовь Успенская призналась, что не боится зависти окружающих и спокойно относится к критике.

"Мне в душе 20 лет", – сказала певица. Звезда не боится сплетников и говорит, что никогда не опозорит себя и не позволит вести никаких пошлостей и вульгарностей. "Если Мадонна себе позволяет быть обнаженной, или Шер… Чем мы хуже?", – считает Любовь Успенская.

Однако Успенская призналась, что брак стал для нее препятствием в творческом пути. Сейчас она рада, что не состоит в отношениях и может сосредоточиться на карьере.

Как рассказала знаменитость, она никогда не искала легких путей и борется со стрессом и депрессией. Ее секрет успеха – сильный характер и трудолюбие.

Исполнительница поделилась планами на будущее. Певица рассказала, что не собирается останавливаться и не боится экспериментировать с внешностью и выходить за рамки.

Как призналась звезда, ее жизнь не всегда была легкой. Она сталкивалась с завистью и злобой окружающих, но не сдаётся и продолжает бороться за свои мечты.

"Я не боюсь старости!",– заявила Успенская. Любовь планирует, наслаждаться моментом и жить полной жизнью до конца.