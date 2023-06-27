Гинеколог предупредила Дану Борисову о проблемах с психикой после девяти абортов

Громкое признание Даны Борисовой Тесты Сенчукова рассказала о разводе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисеГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем

Лента новостей

Вторник 27 июня

18:20Ксения Бородина рассказала о раздражающем типе мужчин 18:00Анастасия Волочкова пострадала во время откровенной съемки с кроликами 17:40Гинеколог предупредила Дану Борисову о проблемах с психикой после девяти абортов 17:20Поднятая на смех из-за готовки Высоцкая отреагировала на слова о ней: Большое спасибо 17:00"Напою всю страну": Пенкин впервые прокомментировал "пьяное" видео из самолета 16:40"Ко мне приставал Орландо Блум": Певица Слава рассекретила знакомство с голливудской звездой 16:20"Ничего не вижу плохого": Чехова рассказала о поцелуях с 11-летним сыном 16:00"Мы уже давно не виделись": Дибров горюет из-за разлуки с живущей за границей внучкой 15:40"Вспоминать не будут": Прохор Шаляпин усомнился в величии Аллы Пугачевой 15:20"Пока она малышка": почему дочь Орловой еще не видела бабушку? 15:00Под Санкт-Петербургом мужчина обнаружил останки человека 14:40"Мы не общаемся": Звезда "Дальнобойщиков" Гостюхин боится не дожить до примирения с дочерью 14:20"Сидит без работы": Садальский рассказал о непростом положении Васильевой 14:00Россияне стали чаще страховать недвижимость 13:40Белокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева 13:20Молоток и гвозди: Житель Вологодской области жестоко расправился с конкурентом 13:00Сгубил рак легких: стало известно о смерти звезды "Титаника" 12:40"Кому до тебя есть дело?": Кушанашвили жестко ответил собравшемуся в Россию Милохину 12:20Стало известно о боли Костомарова во время тренировок 12:00"С этим человеком не смогу построить семью": Чехова откровенно рассказала о личном 11:40"Моя кровиночка": Бузова поздравила сестру после ссоры 11:20Живущая в съемной квартире звезда "Кадетства" Захарова развенчала миф о богатстве актеров 11:00"Поеду обратно в Москву": Лазарева* заявила о намерении вернуться в Россию 10:40Воробьев поручил поддержать семью погибшего в Подмосковье пожарного 10:20"Всем хочется выброса эмоций": Киркоров внезапно обратился к россиянам с патриотической речью 10:00"Не исключаю выход на лед": Авербух сделал громкое заявление о Костомарове 09:40"Придать огласке": Волочкова публично встала на защиту артистов Большого театра 09:20О чем нужно узнать перед покупкой недвижимости в 2023 году 09:00"Я сделала девять абортов": Дана Борисова откровенно рассказала о личной трагедии 08:40Пугачева покидает Израиль из-за антироссийского шабаша Вайкуле 08:20Никита Михалков призвал к развитию отечественного кино 08:00За год массовые ЖК подешевели на 7% 07:30Специалисты призвали людей не подкармливать животных летом 06:37Бритни Спирс: наркозависимая или жертва бывшего мужа? 04:21Долгожданное воссоединение? Ирина Шейк и Бредли Купер слились в объятиях 02:25Василиса Володина предостерегла всех желающих связать себя узами брака 00:32Анонсировано появление сториз в "Телеграме" 00:09"Рианна и ДиКаприо будут тусить без меня": Боню позвали на вечеринку с мировыми звездами 23:59Элтон Джон дал последний концерт в своей карьере 23:40Исследование: употребление шоколада и молока может спровоцировать кошмарные сны 22:20Психолог порекомендовала россиянам завершать отпуск за 2 дня до выхода на работу 19:35В России решили утвердить метод контроля производителей меда 18:33Mr. Lee: в московском особняке открыли паназиатский гастроматерик 18:10Долина откровенно рассказала о тяжелом периоде материнства 18:00Воспаления на коже и раздраженный кишечник: какой вред для организма несет молоко 17:20"Выйдет еще на лед": Навка поддержала вставшего на протезы Костомарова 17:07Психолог рассказала россиянам о способе легкого восприятия негативных новостей 16:30"Конфликт с его дамой сердца": таролог заявила о причинах гибели Панина 16:08Кети Топурия поделилась тайными желаниями 15:30Сломала челюсть и лишилась зубов: подросток на самокате покалечил звезду "Ленкома" Митрошину
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Гинеколог предупредила Дану Борисову о проблемах с психикой после девяти абортов

Гинеколог предупредила Дану Борисову о проблемах с психикой после девяти абортов
78

В молодости Дана Борисова не берегла себя, и теперь пожинает плоды безответственного поведения.

Бывшая ведущая телепрограммы "Армейский магазин" Дана Борисова всегда была откровенна со своими поклонниками и не отрицала, что раньше ее образ жизни оставлял желать лучшего. Тем не менее, после реабилитаций и усилий над собой звезде удалось отказаться от пагубных привычек и встать на путь истинный, начав жизнь фактически заново.

Об ошибках молодости, в том числе об употреблении запрещенных веществ, беспорядочной половой жизни и множественных абортах Дана Борисова признавалась честно. Как такой образ жизни мог отразиться на ее здоровье, рассказала врач акушер-гинеколог Нино Какучая. В беседе с Пятым каналом медик призналась, что аборты не могут пройти бесследно для здоровья женщины.

По словам гинеколога, Дана Борисова без сомнения испытывает или будет испытывать на себе негативные последствия прерываний беременностей. Известно, что до 30 лет Дана Борисова сделала аж девять абортов. Почему ведущая допустила это, не известно. Однако врач предположила, что либо звезда не умела предохраняться, либо наплевательски относилась к себе.

По словам гинеколога, такая тактика может сыграть с Даной Борисовой злую шутку. У нее могут быть депрессии, проблемы с психикой, гормональные срывы, бесплодие. Кроме того, любой аборт – это механическая травма матки.

Напомним, Дана Борисова воспитывает единственную 15-летнюю дочь Полину. Ведущая считает, что ее семья вполне могла быть больше, если бы не ошибки молодости.

27 июня 2023, 17:40
Дана Борисова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ведущая Дана Борисова сильно изменилась

Дана Борисова прославилась благодаря передаче "Армейский магазин".
Образ наивной голубоглазой блондинки прилип к Дане.
У телеведущей было бешеное количество фанатов.
Борисова частенько посещала светские мероприятия между съемками.
Дана родила дочь Полину от гражданского мужа, бизнесмена Максима Аксенова.
Дана принимала участие в популярном ледовом шоу (правда, недолго).
Однако в какой-то момент Дана пропала из поля зрения фанатов.
Говорят, лишившись славы, Дана пустилась во все тяжкие и располнела.
Борисова решила вернуть себе известность, решив поучаствовать в резонансном телепроекте.

По теме

Борисова намекнула на роман с бывшим мужем Булановой
Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Ксения Бородина рассказала о раздражающем типе мужчин

Ксения Бородина рассказала о раздражающем типе мужчин
Ведущая Ксения Бородина всегда откровенна со своими поклонниками по любым вопросам. За это ее и ценят. Российская телеведущая Ксения Бородина два раза была замужем, однако личного счастья так до сих пор и не обрела.

Анастасия Волочкова пострадала во время откровенной съемки с кроликами

Анастасия Волочкова пострадала во время откровенной съемки с кроликами
Балерине пришлось терпеть неудобства и боль ради красоты и выгодных кадров. Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова в свои 47 лет может похвастаться великолепной фигурой, которую не желает скрывать.

Поднятая на смех из-за готовки Высоцкая отреагировала на слова о ней: Большое спасибо

Поднятая на смех из-за готовки Высоцкая отреагировала на слова о ней: Большое спасибо
Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая увидела, как известная певица высказалась в ее защиту. Этой весной по Сети распространились мемы о кулинарных способностях ведущей шоу "Едим дома" Юлии Высоцкой.

"Напою всю страну": Пенкин впервые прокомментировал "пьяное" видео из самолета

"Напою всю страну": Пенкин впервые прокомментировал "пьяное" видео из самолета
Сегодня благодаря социальным сетям и телеграм-каналам даже выпить спокойно нельзя. Вот Сергей Пенкин на борту рейса "Южно-Сахалинск – Москва" и сам был в приподнятом настроение, и другим пассажирам не дал скучать. Впервые после случившегося в небе певец дал комментарий. Изначально певец опровергал факт того, что-де устроил кутеж в самолете – говорил, что, мол, мирно проспал весь бизнес-классе.

"Ко мне приставал Орландо Блум": Певица Слава рассекретила знакомство с голливудской звездой

"Ко мне приставал Орландо Блум": Певица Слава рассекретила знакомство с голливудской звездой
Певица Слава похвасталась подписчикам тем, что у мужчин пользуется популярностью. И даже у иностранцев! Исполнительница хита "Одиночество" стала довольно часто выходить на связь с поклонниками и делиться с ними подробностями своей жизни.

Выбор читателей

26/06ПндПровалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина 27/06ВтрПугачева покидает Израиль из-за антироссийского шабаша Вайкуле 26/06Пнд"Выйдет еще на лед": Навка поддержала вставшего на протезы Костомарова 25/06Вск40 лет вместе: история любви Надежды Кадышевой и Александра Костюка 25/06ВскВсе на одно лицо: каких женщин любит Прилучный 26/06Пнд"Будем гулять мощно": в жизни Анны Семенович произошло важное событие