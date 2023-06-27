Гинеколог предупредила Дану Борисову о проблемах с психикой после девяти абортов

В молодости Дана Борисова не берегла себя, и теперь пожинает плоды безответственного поведения.

Бывшая ведущая телепрограммы "Армейский магазин" Дана Борисова всегда была откровенна со своими поклонниками и не отрицала, что раньше ее образ жизни оставлял желать лучшего. Тем не менее, после реабилитаций и усилий над собой звезде удалось отказаться от пагубных привычек и встать на путь истинный, начав жизнь фактически заново.

Об ошибках молодости, в том числе об употреблении запрещенных веществ, беспорядочной половой жизни и множественных абортах Дана Борисова признавалась честно. Как такой образ жизни мог отразиться на ее здоровье, рассказала врач акушер-гинеколог Нино Какучая. В беседе с Пятым каналом медик призналась, что аборты не могут пройти бесследно для здоровья женщины.

По словам гинеколога, Дана Борисова без сомнения испытывает или будет испытывать на себе негативные последствия прерываний беременностей. Известно, что до 30 лет Дана Борисова сделала аж девять абортов. Почему ведущая допустила это, не известно. Однако врач предположила, что либо звезда не умела предохраняться, либо наплевательски относилась к себе.

По словам гинеколога, такая тактика может сыграть с Даной Борисовой злую шутку. У нее могут быть депрессии, проблемы с психикой, гормональные срывы, бесплодие. Кроме того, любой аборт – это механическая травма матки.

Напомним, Дана Борисова воспитывает единственную 15-летнюю дочь Полину. Ведущая считает, что ее семья вполне могла быть больше, если бы не ошибки молодости.