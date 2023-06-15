Диетолог предупредил Джигана и Самойлову об опасности сахарного диабета

Джиган решил похудеть при помощи экстремальной диеты. Первые результаты уже есть.

На днях бизнеследи Оксана Самойлова объявила в блоге радостную новость – ее муж рэпер Джиган заметно постройнел за короткий отрезок времени. А причина якобы в чудо-диете.

Светская львица показала видео, снятое за три дня до нового режима питания, и таким образом продемонстрировала, что Джиган вступил на путь похудения.



"Садится на детокс. 5 июня: вес 113,4 килограмма, пузико 108 сантиметров, щеки — 59. С сегодняшнего дня начинает пить соки, а не пивко", – иронично отметила Оксана Самойлова.

Как выяснилось, благодаря такой диете через три дня Джиган весил уже 112 килограммов, а его живот уменьшился до 102 сантиметров. Сам рэпер заявил, что соки реально помогли ему в стремлении к физическому совершенству.

Однако диетолог Елена Соломатина предупредила Оксану Самойлову и Джигана в преждевременности выводов. По мнению эксперта, на большинстве таких напитков невозможно похудеть, так как в них содержится избыточное количество сахара.

Впрочем, диетолог подчеркнула, что соки бывают разные, и, конечно, сок из сельдерея эффективен при избавлении от лишних килограммов. Фруктовые же соки наоборот могут быть опасны для здоровья, поскольку провоцируют мощный вброс инсулина в кровь. Для людей с лишним весом это очень опасно, особенно для тех, кто страдает от инсулинорезистентности, преддиабета и диабета, сообщает Пятый канал.

Кроме того, от фруктовых соков можно даже набрать массу и навредить своей поджелудочной железе. Так что Джиган и Оксана Самойлова играют с огнем.