Джиган исполнил новую песню вместе с трехлетним сыном

Кажется, наследник пойдет по стопам Джигана.

37-летний рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, очень хотел обзавестись сыном, и в 2020 году его мечта исполнилась. Давид, которому уже три года, – четвертый ребенок в семье, которому артист старается уделять много времени. Родители души не чают в обаятельном мальчике и всячески демонстрируют свою любовь к нему.

Недавно супруга рэпера Оксана Самойлова опубликовала милое видео, на котором Давид исполняет новую песню своего отца. Джиган помог наследнику, подпевал вместе с ним. Это, можно сказать, отличный способ привлечь поклонников к новому материалу, который Денис готовил для них всю весну.

Напомним, Джиган и Оксана Самойлова в браке 10 лет. Помимо Давида, они воспитывают троих дочерей – Ариелу, Лею и Майю. Супруги часто берут наследниц с собой на светские мероприятия, где они приковывают к себе внимание журналистов и фанатов.

Ранее супруга Оксана Самойлова рассказала, что решила изменить свой образ жизни после прочтения статьи о долголетии. Она решила отказаться от некоторых привычек и заиметь новые ради здоровья и красоты. Что имела в виду супруга Джигана, писали "Дни.ру".