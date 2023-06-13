История ареста замка Пугачевой и Галкина* Тесты Звезде Comedy Woman удалили опухоль Игры Сонник

Топ новостей недели

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенсаМуж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса

Лента новостей

Вторник 13 июня

21:20"Он молодой!": мать ответила на вопрос об инфаркте у Стаса Пьехи 20:50Чемпион ушел рано: в телеграм-канале Ягудина оплакивают умершего Дениса Тена 20:20"Это не измена": Ксения Бородина заговорила о чужой семейной драме 20:00Продюсер прокомментировал новость о проблемах со здоровьем у Пельша 19:00"Везет": Барановская объявила о зарплате на Первом канале 18:40“Он красавчик”: как выглядит зять Анастасии Заворотнюк 18:20В обнимку с Костомаровым: Навка выложила фото на эмоциях 18:00Алексей Чадов снял для поклонников видео в душевой 17:40"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом 17:20"До дня вашей смерти!" взбешенный Васильев поливал сотрудников аэропорта страшными проклятиями 17:00Из русской блондинки в темнокожую афроледи: Елена Малышева резко изменила внешность 16:40"Станут патриотами": Охлобыстин заговорил о будущем уехавших из России звезд 16:20СМИ сообщили об ухудшении состояния Лидии Федосеевой-Шукшиной 16:00Оскароносный фильм "Москва слезам не верит" оказался собранием странных ляпов 15:40Американский актер из "Однажды в Америке" разбился на мотоцикле 15:20"Не ем уже как два месяца": бывшая жена Безрукова рассказала о предпочтениях в еде 15:00"Оказалось, он женат": Блогер раскрыл неприятные факты о предполагаемом возлюбленном Гагариной 14:40Трехлетняя девочка скончалась от огнестрельного ранения в Красноярском крае 14:20Знаменитая артистка рассказала о жизни после трагедии 14:00В Москве на рынке "Садовод" вспыхнул пожар 13:40Поваленный крест на могиле Бондарчук напугал пришедших на Новодевичье кладбище 13:20"На Шамана похож": сын Рудковской Гном Гномыч поразил новой прической 13:00"Сто лет уже не звезда": известный блогер раскритиковал Семенович после скандала 12:40Разрыдавшаяся на публике жена Эрнста спровоцировала разговоры о проблемах в семье 12:20В Подмосковье задержали подозреваемых магазинных кражах 12:00Инициативу об уменьшении срока отключения горячей воды прокомментировали эксперты 11:40Пожар на нефтебазе в Краснодаре удалось ликвидировать 11:20"Наш долгожданный": Звезда "Чик" Шмыкова показала новорожденного ребенка 11:00"Идет расследование НЛО": Живущий в США Пресняков рассказал о странном происшествии 10:40Седокова смутила народ откровенным роликом из кровати 10:20В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича 10:00Экономист порекомендовал россиянам не торопиться с покупкой недвижимости 09:40"Тяжело переживал": Как советский секс-символ Старыгин остался один на один с болезнью 09:20"Не инфаркт, и это прекрасно": Пьеха сообщил о своем состоянии после госпитализации 09:00Блогер Поперечный избавился от недвижимости в России 08:40Щенок умилительно сыграл на игрушечном пианино за вкусняшки – видео 08:20Тест: отгадайте фильм по кадру с бегущим героем 08:005 детективов, от которых сложно оторваться 06:05Зоозащитники нашли новую семью для краснокнижной черепахи: видео 04:18Как отучить домашних животных грызть провода: полезные советы 02:09"Прирожденный певец": пес стал фанатом группы Queen 00:18Как качество сна влияет на аппетит? 22:08Юдашкин, Кучеренко, Колесников: могли ли звезды избежать смерти 20:12"Всегда будете источником вдохновения": известный блогер выразила поддержку Костомарову 18:13Как ангелочки: Эрнст впервые показал дочек от молодой жены 17:22Почему Стас Пьеха оказался на больничной койке: мнение кардиолога 17:01Ханга высказала мнение о Малахове и Борисове: Все не очень интересно 16:09Помолодевшую Гузееву раскритиковали в Сети 15:27Кудрявцева не может прийти в себя после ужасной трагедии 14:59Запрещено к показу: стало известно содержание забракованной второй серии фильма "Любовь и голуби"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Он молодой!": мать ответила на вопрос об инфаркте у Стаса Пьехи

"Он молодой!": мать ответила на вопрос об инфаркте у Стаса Пьехи
61

Новость о госпитализации певца Стаса Пьехи породила множество слухов.

На днях появилась информация о том, что Стас Пьеха попал в кардиореанимацию. СМИ сообщали, что артисту стало плохо ночью, у него заболело сердце. Сам певец признался, что испугался за свою жизнь. А в Сети тут же предположили: у 42-летнего внука народной артистки СССР инфаркт. Поклонники не на шутку испугались за мужчину.

Мать певца Илона Броневицкая, отвечая на вопрос об инфаркте, сделала опровержение. Мол, ничего такого не было, и госпитализация Стаса не является поводом для обсуждений. "Какой инфаркт? Он молодой", – сказала артистка. По словам певицы, такое может произойти с каждым.

Броневицкая дала понять, что Пьеху выпишут уже на этой неделе, так что его состояние здоровья не представляет опасений. Она призвала журналистов обращать внимание на более важные темы. Слова Илоны Александровны приводит "360".

Ранее Стас Пьеха сам сообщал о своем состоянии после госпитализации. Он тоже говорил, что это не инфаркт. А еще артист удивился тому, как много информации о его проблемах со здоровьем появилось в интернете в то время, как врачи еще не огласили диагноз. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

13 июня 2023, 21:20
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

По теме

Почему Стас Пьеха оказался на больничной койке: мнение кардиолога

Жена Пьехи назвала истинной причиной госпитализации певца перенапряжение

Чемпион ушел рано: в телеграм-канале Ягудина оплакивают умершего Дениса Тена

Чемпион ушел рано: в телеграм-канале Ягудина оплакивают умершего Дениса Тена
Фигурист Алексей Ягудин заставил россиян лить слезы. Российский фигурист Алексей Ягудин всегда был очень отзывчивым и добрым.

"Это не измена": Ксения Бородина заговорила о чужой семейной драме

"Это не измена": Ксения Бородина заговорила о чужой семейной драме
Телеведущая Ксения Бородина рассказала, какой поступок мужчины нельзя считать изменой. Ксения Бородина ведет шоу о любви "Дом-2" почти 20 лет, поэтому интернет-пользователи нередко просят у телезвезды совет или оценку ситуаций, сложившийся в их семьях.

Продюсер прокомментировал новость о проблемах со здоровьем у Пельша

Продюсер прокомментировал новость о проблемах со здоровьем у Пельша
Валдис Пельш попал в больницу, однако причины обращения к медикам вызвали споры. В СМИ появилась информация о том, что у ведущего Валдиса Пельша появились серьезные проблемы со здоровьем, что взволновало поклонников звезды.

"Везет": Барановская объявила о зарплате на Первом канале

"Везет": Барановская объявила о зарплате на Первом канале
Юлия Барановская рассказала о нюансах работы на Первом канале. Ведущая Юлия Барановская стала популярной на всю страну после скандального расставания с футболистом Андреем Аршавиным, от которого родила троих детей, так и не выйдя за него замуж.

“Он красавчик”: как выглядит зять Анастасии Заворотнюк

“Он красавчик”: как выглядит зять Анастасии Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк не любит рассказывать о возлюбленном. 27-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк проявляет активность в социальных сетях, рассказывая подписчикам практически обо всем, что происходит в ее жизни.

Выбор читателей

13/06ВтрВ готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича 12/06ПндЗапрещено к показу: стало известно содержание забракованной второй серии фильма "Любовь и голуби" 13/06Втр"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом 11/06ВскТелеведущий Борисов приехал в Россию из США ради празднования дня рождения Барановской 12/06Пнд"Очень страшно": перенесший сложную операцию Олешко пытается встать на ноги 12/06ПндКудрявцева не может прийти в себя после ужасной трагедии