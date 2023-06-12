Почему Стас Пьеха оказался на больничной койке: мнение кардиолога

История ареста замка Пугачевой и Галкина* Тесты Звезде Comedy Woman удалили опухоль Игры Сонник

Топ новостей недели

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу "Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы"Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы

Лента новостей

Понедельник 12 июня

17:22Почему Стас Пьеха оказался на больничной койке: мнение кардиолога 17:01Ханга высказала мнение о Малахове и Борисове: Все не очень интересно 16:09Помолодевшую Гузееву раскритиковали в Сети 15:27Кудрявцева не может прийти в себя после ужасной трагедии 14:59Запрещено к показу: стало известно содержание забракованной второй серии фильма "Любовь и голуби" 14:47"Опять мои рабы работают": Анна Семенович пояснила свою шутку 13:54Ивлеева предложила 61-летней Ханге сняться голой для обложки глянца: Журнал никто не купит! 13:06В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка 12:16Звезда Comedy Woman оказалась на операционном столе из-за опухоли в груди: Жуткие часы 11:36"Дни.ру" поздравляют читателей с Днем России 10:41"Очень страшно": перенесший сложную операцию Олешко пытается встать на ноги 09:40Фокусник бесплатно выступает перед собаками из приюта: зачем он это делает? 08:03Гороскоп домашних животных по знаку зодиака 06:07Татьяна Тарасова порадовала рецептом: Яблочный штрудель на скорую руку 04:14"Французский поцелуй": нежность пары лошадей умилила публику 02:13"Настоящий ангел": житель Непала спас корову с теленком от автомобилей 00:07Игра малышей манулов из Новосибирского зоопарка: видео 22:525 лучших книг для ленивого вечера 21:50Телеведущий Борисов приехал в Россию из США ради празднования дня рождения Барановской 20:07От прошлого до будущего: новинки сериалов на июнь 2023 19:50Седокова вернулась к мужу после публичного конфликта 18:20Жена Пьехи назвала истинной причиной госпитализации певца перенапряжение 18:15Дочери стало некомфортно жить в одной квартире с Долиной 16:51Оценен масштаб финансовых потерь Пугачевой и Галкина* после отъезда из России 15:20Наследники Бориса Грачевского не могут поделить имущество 14:32Лолита Милявская заявила о желании встретить молодого состоявшегося мужчину 14:20Скандал в семье Якубовича: дочь обвинила отца в токсичности 13:20Стас Пьеха попал в реанимацию 12:16Как жить в гармонии с собой: советы гештальт-терапевта на примере Димы Билана 08:09"Не ругают, не критикуют": почему пьющие женщины нравятся мужчинам 06:32Замена квасу: Шесть необычных рецептов окрошки 04:05Как избежать межпозвоночных грыж и как лечить, если они уже есть? 02:05Почему необходимо закрывать окна на ночь – ответ экспертов 00:11Как вычислить мошенника по разговору 22:18Идеальная кожа и широкие стрелки: Утяшева назвала тенденции летнего макияжа 20:47Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" 20:15Марат Башаров советует рецепт: овощи на гриле в маринаде 18:42"И ведь не стыдно": непристойный вид жены Цекало возмутил общественность 17:42Тарзана застали в компании красотки из "Уральских пельменей" 17:23Певица Нюша сделала признание о нежданной беременности и непростых родах 17:16"Засыпала за рулем": ночная поездка Подольской привела к вынужденной остановке 16:56Реабилитолог заявил о трудностях Костомарова с протезами 16:00Удовиченко произвела фурор на премьере после операции 15:26"Такая же старушка как муж": Высоцкой указали на скрытый возраст в браке с Кончаловским 15:1040 дней без Юдашкина: как дочь кутюрье переживает утрату 13:57"Рано замуж": 21-летняя Алина Загитова поймала букет невесты 13:25Поминки по Шатунову: как пройдет годовщина смерти певца 12:57Что нельзя делать перед свадьбой: 7 народных примет 11:32SHAMAN подвергся критике за свои высокие гонорары 11:06"Скачут в колготках": Казарновская призвала вытравливать звезд "Дома-2"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Почему Стас Пьеха оказался на больничной койке: мнение кардиолога

Почему Стас Пьеха оказался на больничной койке: мнение кардиолога
123

Кардиолог рассказал, почему у молодых людей все чаще возникают проблемы с сердцем.

Накануне поклонники 42-летнего Стаса Пьехи были в шоке, узнав о его госпитализации в реанимацию. К слову, это не первый случай, когда у певца возникают проблемы со здоровьем. Артист в эфире шоу "Секрет на миллион" признавался, что в 34 года перенес инфаркт.

На этот раз причиной госпитализации также стало сердце. Об этом Стас Пьеха сообщил в своих социальных сетях. Артиста уже перевели из реанимации в обычную палату, но он все еще находится в больнице для дальнейшего наблюдения.

По словам кардиолога и врача функциональной диагностики Андрея Кондрахина, молодые люди страдают из-за проблем с сердцем по причине повышенного уровня стресса. Именно физические и эмоциональные перегрузки сказываются на работе сердечно-сосудистой системы.

Кардиолог отметил, что возраст не является определением для болезни, и заболевание сердца может развиваться у любого человека в разные периоды жизни. Однако чаще всего оно встречается у пожилых людей, правда, в этом случае основной причиной становятся атеросклероз и холестерин.

Возможно, на самочувствии Стаса Пьехи также сказались стресс и перегрузка. Но в Сети предполагают, что проблемы со здоровьем у артиста могли начаться из-за бурной молодости.

Напомним, по словам артиста, еще в подростковом возрасте он сначала начал курить, а потом попробовал алкоголь и другие вещества. Певец рассказывал, что с 12 и до 34 лет употреблял запрещенные препараты. Справиться с зависимостью он смог только восемь лет назад.

12 июня 2023, 17:22
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Пятый канал ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

По теме

Жена Пьехи назвала истинной причиной госпитализации певца перенапряжение
Стас Пятрасович Пьеха

Стас Пятрасович Пьеха певец, поэт, стилист-парикмахер

Ханга высказала мнение о Малахове и Борисове: Все не очень интересно

Ханга высказала мнение о Малахове и Борисове: Все не очень интересно
На ютьюб-канале Лауры Джугелия вышло интервью с Еленой Хангой, в котором опытная теледива высказала мнение о работе своих коллег. По словам журналистки, ей нравится то, что делает Андрей Малахов.

Помолодевшую Гузееву раскритиковали в Сети

Помолодевшую Гузееву раскритиковали в Сети
Артистка показала, как выглядит перед началом съемок. Лариса Гузеева в личном блоге поделилась снимком, который сделала в гримерной.

Кудрявцева не может прийти в себя после ужасной трагедии

Кудрявцева не может прийти в себя после ужасной трагедии
Лера Кудрявцева в шоке после ужасающего случая в Хургаде. На днях в Хургаде на пляже Dream Beach произошла страшная трагедия.

Запрещено к показу: стало известно содержание забракованной второй серии фильма "Любовь и голуби"

Запрещено к показу: стало известно содержание забракованной второй серии фильма "Любовь и голуби"
Советскую кинокомедию "Любовь и голуби" вышедшую в 1985-м, посмотрело более 44 млн зрителей. И даже сегодня, спустя почти сорок лет, мы с удовольствием возвращаемся к ней. Но мало кто знает, что режиссер планировал картину двухсерийной. Александр Михайлов долго не соглашался на роль "ходока" Василия Кузякина.

"Опять мои рабы работают": Анна Семенович пояснила свою шутку

"Опять мои рабы работают": Анна Семенович пояснила свою шутку
Анна Семенович высказалась после негатива в свою сторону. На прошлой неделе артистка решила пошутить в социальных сетях, однако не все поняли ее юмор.

Выбор читателей

10/06СбтДмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" 10/06Сбт"И ведь не стыдно": непристойный вид жены Цекало возмутил общественность 11/06ВскСтас Пьеха попал в реанимацию 11/06ВскЖена Пьехи назвала истинной причиной госпитализации певца перенапряжение 11/06ВскДочери стало некомфортно жить в одной квартире с Долиной 10/06СбтИдеальная кожа и широкие стрелки: Утяшева назвала тенденции летнего макияжа