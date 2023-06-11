Стас Пьеха попал в реанимацию

Известный певец угодил в больницу с подозрением на инфаркт.

Знаменитый певец Стас Пьеха вновь стал объектом внимания общественности. Но на этот раз не благодаря своей музыке или новому клипу, а из-за своего здоровья. Вчера стало известно, что артист был госпитализирован с подозрением на инфаркт.

Как сообщает пресс-служба больницы, где находится певец, его состояние стабильное, но он все еще находится в реанимации. По предварительной диагностике у Стаса Пьехи была обнаружена стенокардия, и ему было сделано экстренное коронарное вмешательство.

Поклонники и коллеги артиста выражают ему поддержку и желают скорейшего выздоровления. Некоторые из них напоминают о том, что в прошлом у Стаса уже был инфаркт, и призывают его беречь свое здоровье.

Несмотря на то, что певец уже давно избавился от вредных привычек и пропагандирует здоровый образ жизни, такие случаи напоминают о том, что забота о своем здоровье должна быть постоянной и неотъемлемой частью нашей жизни.

Мы желаем Стасу Пьехе скорейшего выздоровления и надеемся, что он сможет вернуться к своей музыкальной деятельности в ближайшее время.



