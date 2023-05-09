"Жаль": Бородина уколола отказавшихся приходить на похороны Зайцева звезд

Ксения Бородина поделилась своими мыслями по поводу прощания с Вячеславом Зайцевым.

Два модельера умерли с разницей в два дня, их похороны также прошли с разницей в два дня. Проститься с Валентином Юдашкиным пришел все сливки российского шоу-бизнеса. Дань уважения приехали засвидетельствовать Леонид Якубович, Олег Газманов, Эвелина Хромченко, Бедрос Киркоров, Таисия Повалий, Надежда Бабкина... Более того, даже Алла Пугачева прилетела из Израиля, чтобы почтить память друга.

А вот прощание с Вячеславом Зайцевым прошло куда скромнее. На кладбище были замечены лишь некоторые знаменитости – например, Татьяна Михалкова, Сергей Зверев и Сергей Пенкин. Похоронили модельера тоже скромно и далеко за пределами Москвы, на сельском кладбище.

Многие были удивлены такой разницей. Высказалась даже Ксения Бородина. В личном блоге телеведущая заявила, что ни разу не была на показах ни Вячеслава Зайцева, ни Валентина Юдашкина, однако она поражена "историей прощания".

"Почти весь шоу-бизнес был у одного и почти никого у другого. Жаль, что после смерти с тобой могут проститься вот так", – уколола Ксения Бородина звезд, отказавшихся приходить на похороны модельера.

Напомним, Вячеслав Зайцев скончался от внутреннего кровотечения 30 апреля. Валентин Юдашкин умер двумя днями позднее в онкоцентре.