"Интернатовская пацанка": "быдловато-мужеподобную" Бородину размазали по стенке

Ксения Бородина не дотягивает до уровня элиты.

Недавно в Сети вышло нашумевшее интервью Ксении Собчак для ведущей авторского ютуб-шоу Надежды Стрелец. Психолог Верника Степанова прокомментировала его и отметила, что ведущая вела себя высокомерно по отношению к гостье. Она морально превозносила себя над героиней выпуска и всеми силами подчеркивала, что она элита, а Бородина якобы случайно оказалась у нее в студии. Это было очень унизительно, считает психолог.

"Она (Надежда Стрелец. – Прим. ред.) всячески позиционирует себя как, вот я такая экологичная, я такая аккуратная, я не то что Собчак, это Собчак такая коварная, я вся такая нежная и добрая, но при этом она взяла и сказала: "Я всегда говорила – я никогда Бородину не приглашу". Фу, Бородина, какая-то грязная шалава, уйди, вонючка, уйди, противная, какая-то ты там пьяница или что там у вас такое. Я, видите, элита", – отметила Степанова.

При этом психолог уверен, что сама ведущая далеко не ушла от Ксении Бородиной по уровню ментального развития. После того, как Бородину размазали по стенке, ведущая "Дом-2" начала защищаться и доказывать свое справедливое присутствие на шоу. По словам психолога, у Бородиной это в крови.

"Интернатовская пацанка, есть у нее это, мужичок такой какой-то в ней живет. Может включиться вот эта какая-то быдловато-мужеподобная энергия, которая включается, когда она сидит вот на этом бревне и вдруг начинает размазывать кого-то. Вот в отношениях с мужчиной это тоже будет считываться", – отметила психолог.

Степанова считает, что в браке с Курбаном Омаровым Ксения Бородина его морально задавила, поэтому он и начал ей изменять, чтобы самоутвердиться.