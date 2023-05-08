"Я справлюсь": Осунувшийся Костомаров впервые показал себя после ампутаций

Фигурист Роман Костомаров почти четыре месяца провел в больнице.

В начале января стало известно, что спортсмен Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией. На фоне болезни у него были проблемы с легкими, он не мог самостоятельно дышать. В итоге врачи ввели фигуриста в искусственную кому, но стабилизировать состояние не получалось.

В какой-то момент из-за болезни у Романа Костомарова начался некроз тканей. По информации СМИ, врачам пришлось провести несколько операций, во время которых были убран отмирающие ткани, а также ампутированы стопа и несколько пальцев на руке.

Все это время семья Романа Костомарова никак не комментировала страшную болезнь. К счастью, спортсмену удалось выкарабкаться. В личном блоге он поделился фотографией, сделанной, судя по всему, еще в больнице.

Осунувшийся Костомаров впервые показал себя после ампутаций, которые были проведены зимой. На снимке фигурист выглядит сильно похудевшим, на лице у него заметны темные круги под глазами, он зарос бородой.

Роман Костомаров поблагодарил поклонников и всех, кто за него молился и переживал. По словам спортсмена, у него впереди еще длительное восстановление, но он надеется, что сможет со всем справиться благодаря поддержке семьи.

"Много трудностей еще впереди, но надеюсь я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам", – написал Костомаров.

