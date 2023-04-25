"Несколько лет": обрубленный по рукам и ногам Костомаров останется в больнице

Роман Костомаров не может выписаться из-за осложнений.

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров почти полгода лежит в больнице столичной Коммунарки. Спортсмен был в шаге от смерти, перенес инсульт, несколько ампутаций, сепсис, гангрену и другие осложнения обычной запущенной пневмонии. В итоге Костомаров фактически оказался обрублен по рукам и ногам, лишился своего рабочего инструмента – ступни.

Сейчас Костомаров до сих пор находится в больнице. Медики пытаются восстановить подвижность в оставшихся конечностях фигуриста, ведь он длительное время был обездвижен, да и сосуды после ампутации частей рук и ног значительно пострадали.

Помимо этого у Романа Костомарова сильно пострадали легкие после длительного нахождения на ИВЛ и ЭКМО. Медики пытаются восстановить нормальное дыхание фигуриста, сообщает телеканал "360". Сейчас Костомаров находится на реабилитации, и впереди еще много работы, сообщает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что Роману Костомарову потребуется еще примерно полугода нахождения в больнице для полного восстановления. Также не исключается, что Костомарову придется восстанавливаться и вовсе "до нескольких лет". При этом сам Костомаров уже просился домой сразу после того, как пришел в себя. Однако о выписке пока не может быть и речи.