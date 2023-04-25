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Вторник 25 апреля

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"Несколько лет": обрубленный по рукам и ногам Костомаров останется в больнице

"Несколько лет": обрубленный по рукам и ногам Костомаров останется в больнице
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Роман Костомаров не может выписаться из-за осложнений.

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров почти полгода лежит в больнице столичной Коммунарки. Спортсмен был в шаге от смерти, перенес инсульт, несколько ампутаций, сепсис, гангрену и другие осложнения обычной запущенной пневмонии. В итоге Костомаров фактически оказался обрублен по рукам и ногам, лишился своего рабочего инструмента – ступни.

Сейчас Костомаров до сих пор находится в больнице. Медики пытаются восстановить подвижность в оставшихся конечностях фигуриста, ведь он длительное время был обездвижен, да и сосуды после ампутации частей рук и ног значительно пострадали.

Помимо этого у Романа Костомарова сильно пострадали легкие после длительного нахождения на ИВЛ и ЭКМО. Медики пытаются восстановить нормальное дыхание фигуриста, сообщает телеканал "360". Сейчас Костомаров находится на реабилитации, и впереди еще много работы, сообщает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что Роману Костомарову потребуется еще примерно полугода нахождения в больнице для полного восстановления. Также не исключается, что Костомарову придется восстанавливаться и вовсе "до нескольких лет". При этом сам Костомаров уже просился домой сразу после того, как пришел в себя. Однако о выписке пока не может быть и речи.

25 апреля 2023, 13:20
Роман Костомаров. Фото: Alexander Keltik/ Russian Look/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пельш и Костомаров стали моделями

Большое число звезд собрал Илья Шиян на своем показе в рамках Недели моды в Москве. Знаменитый дизайнер уговорил выйти на подиум в качестве моделей популярного телеведущего Валдиса Пельша и легендарного фигуриста Романа Костомарова
Также в дефиле приняли участие резидент Comedy Club Вадим Галыгин и шведский певец Bosson, прославившися на весь мир хитом One in a Million
Галыгин и Шиян провели перед показом мастер-класс Валдису, который впервые в своей жизни вышел на подиум
Bosson пришел в восхищение от новой коллекции знаменитого отечественного дизайнера
Дефиле было праздничным, юбилейным, посвященным 15-летию творческой деятельности Ильи Шияна
Певец Виктор Салтыков оценил по достоинству дефиле и сам был бы рад пройтись по подиуму
Маэстро и его звездные модели
Выбор дизайнера пал на Валдиса Пельша и Вадима Галыгина, потому что они требовательны к себе и привыкли побеждать
Среди гостей на вечере была замечена завсегдатай модных показов и светских мероприятий - актриса Елена Захарова
Актер Вячеслав Манучаров тоже является поклонником творчества модельера

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