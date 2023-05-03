"Побойся Бога!": разорвавшая тело покойного Зайцева толпа не довезла его до морга

Вячеславу Зайцеву не дают покоя.

На днях Россия потреяла сразу двух легендарных модельеров – Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Не успели две легенды отправиться на тот свет, как в шоу-бизнесе уже начался скандал. Тело звезды буквально разрывают на куски, кто-то уже даже хочет на непонятных основаниях забрать ео себе.

Шоумен Стас Барецкий заявил, что предоставит место для похорон кутюрье Вячеслава Зайцева и предложил провести их на территории замка Аллы Пугачевой. Барецкий утверждает, что якобы купил дом Примадонны, и теперь хочет сделать из него кладбище.

Журналист Илья Саглиани в беседе с "Дни.ру" заявил, что считает заявление Барецкого ничтожным.

"Хочу обратиться к Стасу Барецкому и сказать, что вся страна смеется уже. Как клоун человек себя ведет. Такие вещи серьезные происходят. Трагическая смерть Зайцева. И человек решил в очередной раз хайпануть, в очередной раз решил перевести внимание на себя, но на таких вещах не шутят. Побойся Бога!" – призвал Саглиани.

Он добавил, что эксперт по недвижимости и бизнесмен Дмитрий Кудрявцев назвал поведение Барецкого явным весенним обострением.

"У меня есть друг эксперт по недвижимости, который когда прочитал новость о том, что Барецкий хочет там (в замке Пугачевой – прим. ред.) сделать морг, он засмеял, понимая, что человек вообще не разбирается в недвижимости, в местах и так далее", – заключил Саглиани.

Таким образом, толпа общественников активно обсуждает скандал вокруг тела Зайцева, которго так и не довезли до злосчастного морга, то есть замка Пугачевой...