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Понедельник 29 мая

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Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзком проникновении

Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзком проникновении
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Нижегородская область очень кинематографичная – здесь было снято более 100 фильмов. Работа над двадцатью из них, включая "Дело было в Пенькове" и "Утомленные Солнцем", шла в Кстовском районе. Поэтому логично, что Первый Открытый Российский Кинофестиваль "КстоКино" открылся именно здесь, в Кстово.

На открытии "КстоКино" собрались звезды российского театра и кино. Среди них и 75-летняя Наталья Варлей, которая вышла на сцене с бессмертной "Песенкой о медведях" композитора Александра Зацепина на слова поэта Леонида Дербенева.

Эта композиция была написана для фильма 1967 года "Кавказская пленница". Тогда, правда, ее исполнила Аида Ведищева. Но без шлягера не обходится ни один творческий вечер игравшей в той любимой народом ленте Натальи Варлей. Актриса, правда, признается, что не очень песню эту любит (Если петь ее больше полувека ,то надо думать!). Хотя на открытии кинофестиваля "КстоКино" все-таки порадовала зрителей. Тем более, в этом году исполняется 100 лет со дня рождения и 70 лет со дня смерти снявшего ту картину Леонида Гайдай.

Оказалось, что Нижегородская область сыграла в жизни Варлей особую роль. "Когда фильм "Кавказская пленница" вышел на экраны, я была здесь на гастролях, – рассказала Варлей. – И тогда же я узнала обратную сторону популярности. На следующий день ко мне на второй этаж забрались местные мальчишки". Такое вот дерзкое проникновение поклонников!..

Слава быстро захлестнула застенчивую от природы Варлей. "У меня до сих пор хранится несколько чемоданов писем, которые мне присылали поклонники со всей страны, – вспоминает актриса. – Особенно много "женихов" писало из мест заключения. В итоге я просто лишилась спокойной жизни и какое-то время возле моего подъезда стоял милицейский пост".

29 мая 2023, 08:41
Фото: Natalya Loginova / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Леониду Гайдаю – 100 лет: вспоминаем лучшие картины патриарха советской комедии

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: стоп-кадр ютуб-канала &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фото: стоп-кадр ютуб-канала &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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