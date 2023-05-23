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Вторник 23 мая

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"Иди сюда ***": сорвавшийся на мат Рома Зверь начал потасовку в баре из-за надоедливых фанатов

"Иди сюда ***": сорвавшийся на мат Рома Зверь начал потасовку в баре из-за надоедливых фанатов
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Лидер группы "Звери" Роман Билык вышел из себя во время посиделок в самарском заведении. Журналисты узнали почему.

В Сети появился видеоролик, снятый посетителями бара в Самаре. На кадрах – разозлившийся Роман Билык, известный также как Рома Зверь. Можно услышать, как музыкант вызывает кого-то на бой. "Эй, иди сюда ***, иди сюда ***!" – сорвался на мат лидер группы "Звери", которого уже в тот момент выводили из заведения.

Журналисты узнали, что Роман вышел из себя из-за надоедливых фанатов. Якобы один из них требовал от 45-летней знаменитости совместное фото. Как рассказал представитель группы, сначала Билык ответил поклоннику вежливо, однако после очередного требования сфотографироваться музыкант вспылил и начал потасовку.

Роман не успел подраться, в прибытии полицейских не было необходимости. После посиделки в баре Билык отправился готовиться к концерту. Во вторник, 23 мая группа "Звери" даст концерт в самарском Дворце спорта на Молодогвардейской. Местные поклонники, судя по публикациям в Сети, с нетерпением ждали выступления музыкантов.

Группа "Звери" существует уже больше 20 лет. Роман Билык создал ее в 2001 году. На премии телеканала МУЗ-ТВ коллектив был признан лучшей рок-группой девять раз.

23 мая 2023, 18:06
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Утяшева в прозрачном платье оценила самых стильных мужчин

Знаменитая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева произвела фурор на вечеринке, появившись на красной дорожке в прозрачном платье.
Солист группы "Звери" Роман Билык.
Кутюрье Вячеслав Зайцев.
Поп-король Филипп Киркоров.
Марианна Максимовская.
Дизайнер Игорь Чапурин.
Филипп Киркоров был в прекрасном настроении.
Самый строгий ревизор Елена Летучая.
Рома Зверь.
Телеведущий и бизнесмен Артем Королев.
Рэпер Тимати.
Футболист Федор Смолов (справа).
Светская львица Дарья Михалкова.
Тимати.
Главный редактор Glamour Маша Федорова и Филипп Киркоров.
Поп-короля признали одним из самых стильных мужчин шоу-бизнеса.
Экс-сожитель Виктории Лопыревой и футболист Федор Смолов был очень рад награде и подаркам.
Беременная светская львица Ида Кехман (слева). Прославилась в свое время как Ида Лоло.
Счастливый Федор Смолов зажигал во время коллективного позирования.
Телеведущая Марина Ким (справа).
Звезда "Викинга" Александра Бортич.
Елена Летучая.
Илья Бачурин.
Тимати.
Строгая Марина Ким.
Дарья Михалкова и Игорь Чапурин превратили обязательную фотосессию в веселое развлечение.

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