"Под арест": Жестоко избившая фанатку Орбакайте загремела в полицию

Орбакайте по уши влипла.

Певица в последнее время стала тише воды и ниже травы. Увидеть ее на светских мероприятиях – большая редкость, да и социальные сети она ведет не очень активно. Последний пост был опубликован 8 марта, после концерта в Новосибирске. После Кристина Орбакайте опять пропала с радаров.

Пока певица отстраняется от поклонников, о ней появились не очень приятные слухи. Светский сплетник Антон Суворкин в новом выпуске своего шоу рассказал о том, что дочь Аллы Пугачевой якобы загремела в полицию после избиения фанатки. Ему об этом рассказал некий анонимный источник. И, что самое интересное, произошло это в Израиле, где, как известно, находится ее мать.

Источник утверждает, что Кристина Орбакайте дала концерт в Тель-Авиве, во время которого к ней подошла поклонница за автографом. Девушка протянула кумиру ручку с российским флагом, что якобы вывело из себя артистку. Сначала она толкнула фанатку, а когда получила сдачу, ударила ее кулаком. Кажется, довольно жестоко для публичной дамы.

Из-за потасовки на место приехала полиция и забрала обеих в отделение. Правоохранители отсмотрели записи с камер и выяснили, что зачинщицей стала именно дочь Аллы Пугачевой. В итоге, по словам источника, ей выписали штраф в размере двух тысяч евро в пользу пострадавшей и отпустили.

"Ее сразу предупредили, что, если с девушкой что-то случится, она пойдет под арест", – цитирует слова своего информатора блогер. Стоит отметить, что это лишь слухи. От самой Кристины Орбакайте какого-либо комментария не поступало.