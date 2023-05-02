Счета заблокированы: у сбежавшей за границу Самойловой серьезные проблемы

ФНС заинтересовалась бизнесом Оксаны Самойловой.

Весной сразу против нескольких блогеров-миллионеров завели уголовные дела из-за неуплаты налогов: Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, Александры Митрошиной и Елены Блиновской. Последняя, узнав об уголовном деле, пыталась сбежать в Белоруссию, но на границе ее ждали сотрудники ФСБ и представители Следственного комитета. Теперь налоговая заинтересовалась Оксаной Самойловой – женой рэпера Джигана.

Счета двух фирм бизнесвумен заблокированы, сообщает телеграм-канал "112". Сейчас в отношении Самойловой проводится масштабная проверка. И если в налоговой обнаружат нарушения, то против Оксаны заведут уголовное дело. Значит, жену Джигана может ждать участь Блиновской (та, напомним, задолжала почти миллиард рублей, и пока находится под домашним арестом).

СМИ выяснили, что у Самойловой проблемы из-за непредоставления налоговой декларации, причем длятся они последние несколько лет. Супруга рэпера владеет косметологической клиникой и агентством по подбору нянь. А еще она выпускает косметику под личным брендом.

Тем временем Оксана Самойлова вместе с мужем и детьми находится в Дубае. Недавно бизнесвумен пышно отметила свой день рождения. Ей исполнилось 35 лет.